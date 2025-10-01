Obesità: l’Italia approva la legge per prevenzione e cura

Con un voto per alzata di mano, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla prevenzione e la cura dell’obesità, confermando il testo già licenziato dalla Camera.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, introduce un programma nazionale per contrastare questa patologia, un piano di formazione rivolto a medici e pediatri e la creazione, presso il Ministero della Salute, di un Osservatorio dedicato allo studio dell’obesità.

La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni si sono astenute chiedendo che l’obesità rientrasse nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) e che fossero stanziate risorse più consistenti per garantire l’effettiva attuazione delle misure previste.

Obesità, un problema in crescita

L’Italia non è immune dal fenomeno. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, circa il 46% degli adulti italiani è in sovrappeso o obeso: il 36% in sovrappeso e oltre il 10% obeso.

Tra i bambini e gli adolescenti, le percentuali sono ancora più allarmanti: quasi un minore su quattro tra i 6 e i 17 anni presenta eccesso ponderale. Le differenze territoriali sono marcate: nel Mezzogiorno i tassi di obesità infantile risultano significativamente più alti rispetto al Nord.

A livello europeo, i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) parlano chiaro: più della metà della popolazione adulta (59%) è in sovrappeso, con quasi un quarto (23%) obeso. Si stima che, se la tendenza non verrà invertita, entro il 2035 un europeo su tre potrebbe soffrire di obesità.

I rischi per la salute

L’obesità non è solo una condizione estetica, ma una malattia cronica che aumenta in modo significativo il rischio di sviluppare patologie gravi.

Tra le principali complicanze si annoverano diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, ipertensione, apnee notturne e alcuni tipi di tumore, oltre a conseguenze psicologiche e sociali spesso sottovalutate.

Secondo l’Oms, l’obesità è responsabile di almeno 2,8 milioni di morti ogni anno a livello globale. In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità stima che il sovrappeso e l’obesità siano responsabili di circa il 9% della spesa sanitaria complessiva, un costo che potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi decenni.

Prevenzione e formazione

La nuova legge mette la prevenzione al centro. Il programma nazionale avrà l’obiettivo di promuovere stili di vita sani attraverso campagne di educazione alimentare, attività fisica e screening mirati. Un capitolo importante è dedicato anche alla formazione dei professionisti sanitari: medici di base e pediatri dovranno essere preparati a riconoscere precocemente i segnali di rischio e indirizzare i pazienti verso percorsi di cura appropriati.

L’Osservatorio per lo studio dell’obesità, istituito presso il Ministero della Salute, avrà invece il compito di raccogliere dati, monitorare l’andamento della patologia e supportare le decisioni di policy con evidenze scientifiche aggiornate.

Una sfida di sistema

La legge rappresenta un passo avanti importante, ma non risolve da sola un problema di portata strutturale. L’assenza di fondi dedicati e il mancato inserimento dell’obesità nei Lea sono i principali punti critici sollevati dalle opposizioni e da molte associazioni di pazienti.

La sfida, dunque, resta aperta: ridurre l’impatto di una malattia che minaccia la salute di milioni di italiani richiederà non solo nuove norme, ma anche un impegno concreto di istituzioni, scuole, famiglie e sistema sanitario.