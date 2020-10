One Planet School, online la piattaforma di e-learning del WWF

Una piattaforma di apprendimento e conoscenza permanente, innovativa e gratuita rivolta a tutti. WWF Italia ha progettato e realizzato One Planet School, che attraverso le lezioni di grandi esperti e approfondimenti di qualità vuole mettere le basi di una nuova consapevolezza. Un percorso per capire il presente e costruire un futuro di benessere e sostenibilità.

I dati dell’ultimo Living Planet Report del WWF raccontano che dal 1970 le popolazioni globali di animali hanno subito un declino di due terzi; in meno di cinquant’anni le popolazioni di animali selvatici degli habitat di acqua dolce si sono ridotte dell’84%, il calo medio più drastico di qualsiasi altro bioma.

“Mai come in questo momento storico la connessione tra sviluppo, benessere e sostenibilità è stata così netta ed evidente – ha affermato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi. – La conoscenza scientifica non solo ci ha aiutato a comprendere, di più e meglio, i problemi che dobbiamo affrontare, ma ci indica anche la strada per individuare le soluzioni per affrontare i problemi provocati da questo deficit naturale”.

One Planet School, come funziona la piattaforma

La piattaforma è strutturata in tre grandi sezioni:

– la sezione Corsi. I corsi sono suddivisi in quattro aree tematiche: “La sfida della complessità”, “Noi siamo natura”, “I grandi cambiamenti” e “Costruiamo il futuro”. E si dividono in due macro-tipologie: una rivolta al grande pubblico e una rivolta ai docenti. Quelli rivolti ai docenti comprendono un supporto didattico e si articolano in lezioni che costituiscono le tappe del percorso educativo contenenti schede di attività, video, approfondimenti, presentazioni, link a risorse esterne.

– la sezione Library: una preziosa raccolta di report, quaderni, paper, infografiche, schede di invito alla lettura e pdf di importanti volumi sui temi chiave messi a disposizione per l’occasione dalle case editrici.

– la sezione Novità e appuntamenti: sarà possibile restare aggiornati su quello che accade in Italia e nel mondo della formazione in campo ambientale, della natura e della sostenibilità. Al suo interno saranno presentati incontri formativi, eventi locali e nazionali, oltre a segnalare l’uscita di nuovi corsi e testi di rilievo.