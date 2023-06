Pagamenti elettronici e servizi finanziari, la Commissione UE presenta nuove proposte

Portare i pagamenti e il settore finanziario nell’era digitale: questo l’obiettivo delle proposte presentate dalla Commissione europea, volte anche a migliorare la protezione dei consumatori e la concorrenza nei pagamenti elettronici, e a consentire ai consumatori di condividere i propri dati in modo sicuro, per poter ottenere una gamma più ampia di prodotti e servizi finanziari migliori e meno costosi.

La Commissione ha lanciato, in particolare, una proposta di revisione della direttiva sui servizi di pagamento e una proposta legislativa per l’accesso ai dati finanziari.

Pagamenti elettronici, le proposte della Commissione UE

In merito alla revisione della direttiva sui servizi di pagamento, la proposta della Commissione modificherà e modernizzerà l’attuale direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) che diventerà PSD3 e istituirà, inoltre, un regolamento sui servizi di pagamento (PSR).

Consiste, in particolare, in un pacchetto di misure che mira a combattere e mitigare le frodi nei pagamenti, migliorare i diritti dei consumatori, ad esempio nei casi in cui i loro fondi sono temporaneamente bloccati, e migliorare la trasparenza sui loro estratti conto e fornire informazioni più trasparenti sulle spese bancomat.

La Commissione propone, inoltre, una ulteriore parità di condizioni tra banche e soggetti non bancari; e di migliorare il funzionamento dell’open banking e la disponibilità di contante nei negozi e tramite gli sportelli automatici; di rafforzare l’armonizzazione e l’applicazione, adottando la maggior parte delle regole di pagamento in un regolamento direttamente applicabile e rafforzando le disposizioni in materia di attuazione e sanzioni.

“Questa proposta – sottolinea la Commissione – garantisce ai consumatori la possibilità di continuare a effettuare pagamenti e transazioni elettroniche in tutta sicurezza nell’UE, a livello nazionale o transfrontaliero, in euro e non. Pur salvaguardando i diritti dei clienti, mira anche a fornire una maggiore scelta di prestatori di servizi di pagamento sul mercato”.

Accesso ai dati finanziari

La proposta legislativa per l’accesso ai dati finanziari stabilirà diritti e obblighi chiari per gestire la condivisione dei dati dei clienti nel settore finanziario al di là dei conti di pagamento.

In particolare, la Commissione intende offrire la possibilità, per i clienti, di condividere i propri dati con utenti di dati (ad es. istituzioni finanziarie o aziende fintech) in un formato sicuro, leggibile da una macchina, per ricevere prodotti e servizi finanziari e informativi nuovi, più economici e migliori (ad es. comparazione di prodotti finanziari strumenti, consulenza online personalizzata).

Stabilisce, inoltre, l’obbligo per i titolari dei dati dei clienti (ad es. istituti finanziari) di mettere questi dati a disposizione degli utenti dei dati (ad es. altri istituti finanziari di imprese fintech), predisponendo l’infrastruttura tecnica richiesta e previa autorizzazione del cliente; il pieno controllo da parte dei clienti su chi accede ai propri dati e per quale scopo; la standardizzazione dei dati dei clienti e delle interfacce tecniche, richieste come parte di schemi di condivisione dei dati finanziari, di cui devono diventare membri sia i titolari dei dati che gli utenti dei dati; chiari regimi di responsabilità per le violazioni dei dati e meccanismi di risoluzione delle controversie nell’ambito dei sistemi di condivisione dei dati finanziari; incentivi aggiuntivi per i titolari di dati, affinché mettano in atto interfacce di alta qualità per gli utenti dei dati attraverso un ragionevole compenso da parte degli utenti dei dati.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!