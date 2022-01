Patologie cardiovascolari e servizi per il paziente, criticità e occasioni di miglioramento

Cittadinanzattiva presenta “Mi sta a cuore: un’indagine sul paziente con patologia cardiovascolare”, per analizzare le condizioni dei pazienti e individuare le criticità nell’organizzazione dei servizi: tempi di attesa, presa in carico, informazione

Tempi di attesa rispettati solo in un terzo delle strutture pubbliche, poca informazione sulla prevenzione, da migliorare la presa in carico sul territorio: queste sono alcune delle evidenze emerse dallo studio “Mi sta a cuore”, un’indagine sui pazienti con patologie cardiovascolari, diffuso da Cittadinanzattiva.

Analisi che ha coinvolto – da luglio a settembre scorsi – 3073 fra pazienti e medici, con l’obiettivo di fare il quadro sull’organizzazione dei servizi, l’individuazione di criticità e occasioni di miglioramento dalla diagnosi alla presa in carico, fino alla gestione degli eventi acuti.

“L’indagine – commenta Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva – mostra una buona capillarità di strutture e servizi sul territorio, presenti nel raggio di 40 km per oltre il 70% dei pazienti, ma una forte inadeguatezza dei modelli di gestione del percorso di cura, che rischia di vanificare l’efficacia degli interventi. Modelli applicati a macchia di leopardo che generano difficoltà d’accesso ai servizi e disuguaglianze territoriali”.

Emerge, dunque, che la cardiologia sta soffrendo gravi disagi legati ai ritardi di accesso alle prestazioni, segnalati fin dalla prima fase emergenziale e che ancora oggi persistono senza soluzioni: quasi la metà dei cittadini intervistati si è vista sospendere o rimandare le visite senza data, mentre solo il 3% è stato inserito in programmi di telemedicina.

Vediamo nel dettagli alcuni dati (qui l’indagine completa).

Patologie cardiovascolari, i tempi di attesa nelle strutture pubbliche

Secondo l’indagine, il 70% degli intervistati è affetto da patologia cardiovascolare con esperienza pregressa di episodio acuto, il restante 30% dichiara invece uno o più fattori di rischio. Tuttavia dalle risposte degli intervistati emerge che, mentre il 21,6% dei pazienti possiede una valutazione di rischio, non è così per oltre il 60% del campione. Il 18% risponde che addirittura non sa di avere ricevuto una valutazione del proprio rischio clinico.

Ma quali sono i tempi di attesa per prima visita ed esame specialistico? In circa l’8% dei casi la visita o l’esame specialistico sono garantiti in 10 giorni (priorità “B”), nel 12% i tempi di attesa vanno invece dagli 11 ai 20 giorni. Il 54% riferisce di tempi di attesa anche superiori a 30 giorni. Per l’80% dei medici intervistati i tempi di attesa medi per la prima visita o esame specialistico per i loro pazienti vanno dai 21 giorni in su.

I tempi di attesa, secondo gli intervistati, sono rispettati in ambito pubblico solo nel 30,4% dei casi, a fronte di una capacità del sistema privato accreditato pari al 60,8%.

Dimissioni e follow up poco efficaci per una buona parte di pazienti

Chi si occupa della presa in carico dei pazienti con patologie cardiovascolari? Questa procedura viene effettuata direttamente dagli ospedali attraverso percorsi specifici (65,3% dei casi), dalle strutture territoriali con la collaborazione del medico di base (22,7%) o solo da quest’ultimo (31,6%).

Al momento delle dimissioni il 32,9% dei pazienti dichiara efficace l’organizzazione del post-ricovero, specie se accompagnato da materiale informativo e ausili. Per il 42,7% è accettabile, anche se migliorabile, il percorso di dimissioni, mentre un 33% di pazienti lo ritiene scadente (per carenza di informazioni e figure di riferimento).

Poco meno del 45% dei pazienti giudica efficace il sistema di presa in carico e monitoraggio della fase di follow up; inoltre l’integrazione con gli altri servizi territoriali è soddisfacente nel 40% dei casi.

Patologie cardiovascolari, quasi 1 su 2 non aderisce appieno alle terapie

In questo quadro, il 98% di medici intervistati dichiara di informare sistematicamente i propri pazienti dell’importanza dell’aderenza terapeutica, ma per il 45% c’è una certa difficoltà da parte dei pazienti nel seguire le terapie assegnate (per il numero eccessivo di farmaci da assumere e gli effetti collaterali, soprattutto in presenza di comorbidità e di altre terapie già in corso).

Altra criticità che emerge è quella legata all’eccessiva burocrazia per il rinnovo dei piani terapeutici che limita la capacità, soprattutto dei pazienti fragili, di essere costanti nelle cure. Il 70% circa dei pazienti svolge regolarmente controlli, ma solo nel 30% dei casi si tratta di percorsi strutturati e scanditi temporalmente e organizzati da una struttura pubblica o dal medico di base: in oltre il 60% dei casi si tratta invece di controlli autogestiti semplicemente concordati, di volta in volta, con il medico.

Poca informazione sulla prevenzione e caregiver per nulla coinvolti

Dall’indagine emerge una forte fiducia dei pazienti nei confronti delle fonti istituzionali, ma anche una tendenza a informarsi tramite Tv e social media.

L’83% dei medici intervistati, infatti, dichiara di dedicare sufficiente tempo al confronto con i pazienti sulle strategie di prevenzione primaria. Tuttavia, il 46% del campione dei pazienti si affida principalmente a fonti istituzionali per avere informazioni sui rischi della patologia, la sua gestione e gli stili di vita (sito del Ministero della Salute o ad altri Enti e Società scientifiche). Solo il 16% consulta i servizi sanitari territoriali (medici di base e ASL), mentre quasi il 40% si affida ai social media, alla tv generalista o allo scambio di informazioni con conoscenti, amici o parenti.

Solo il 24,6% del campione, inoltre, riferisce di essere stato coinvolto in percorsi più o meno strutturati. Nel 53 % dei casi si è trattato di incontri o eventi formativi in presenza o online, a fronte di una informazione che passa attraverso opuscoli informativi o singole campagne pubblicitarie che non coinvolgono direttamente i pazienti ma sono dedicate ad un pubblico generale (42.3%).

Per quanto riguarda, infine, il ruolo dei caregiver, solo nel 6% dei casi vi è un coinvolgimento completo nel percorso di cura e/o assistenza, tramite partecipazione a programmi di educazione ed autogestione della patologia e dei corretti stili di vita e di aderenza terapeutica.

Fondamentale il ruolo di accompagnamento dei pazienti con patologie cardiovascolari svolto dalle associazioni di tutela, che rappresentano un punto di riferimento nel 53,7% dei casi.