giovedì 14 Maggio 2026
Pesticidi, Eurostat: nel 2024 vendite in aumento dell'8% nell'Ue

Pesticidi, Eurostat: nel 2024 vendite in aumento dell'8% nell'Ue (foto Pixabay)

Pesticidi, Eurostat: nel 2024 vendite in aumento dell’8% nell’Ue

Secondo i dati Eurostat Francia, Spagna, Germania e Italia hanno registrato i volumi di vendita più elevati nella maggior parte delle principali categorie di pesticidi

14 Maggio 2026 Redazione

Nel 2024 le vendite di pesticidi nell’UE hanno raggiunto circa 316.000 tonnellate, registrando un aumento dell’8% rispetto al 2023 e un’inversione di tendenza. Secondo i dati Eurostat questo nuovo aumento fa seguito a due anni consecutivi di calo delle vendite.

Questo aumento – spiega Eurostat – è stato in gran parte determinato dalle condizioni meteorologiche, in particolare dal clima umido, che ha portato a un maggiore utilizzo di fungicidi e molluschicidi per combattere i patogeni legati all’umidità.

Il dato rimane comunque il secondo più basso dall’inizio della serie storica nel 2011 e inferiore del 12% alla media del periodo 2011-2021.

Pesticidi: fungicidi e battericidi i più venduti nell’Ue

Secondo i dati Eurostat Francia, Spagna, Germania e Italia hanno registrato i volumi di vendita più elevati nella maggior parte delle principali categorie. Questi Paesi sono anche i principali produttori agricoli dell’UE, con complessivamente il 52% della superficie agricola utilizzata totale dell’UE e il 49% della superficie arabile totale dell’UE.

Quanto alle categorie di sostanze vendute, il gruppo “fungicidi e battericidi” continua a essere quello più venduto nel 2024, rappresentando il 40% delle vendite totali, seguito da “erbicidi, distruttori di chioma e diserbanti per muschio” con il 35%.

“Nel 2024 – spiega l’Eurostat – le vendite di pesticidi nell’UE nel suo complesso sono state influenzate da molteplici fattori. I cambiamenti dello status normativo – tra cui i ritiri (talvolta dovuti a problemi sanitari), le nuove autorizzazioni e l’incertezza sul rinnovo delle approvazioni per alcune sostanze attive – hanno giocato un ruolo chiave. Anche le dinamiche di mercato, come prezzi più competitivi rispetto al 2023, hanno avuto un impatto. Inoltre, i cambiamenti nelle pratiche agricole – come la rotazione delle colture, l’ampliamento delle aree coltivate per specifiche colture e l’evoluzione delle strategie di gestione dei parassiti – hanno contribuito a diversi andamenti del mercato dei prodotti fitosanitari in alcuni paesi dell’UE”.

Considerando il periodo più ampio tra il 2011 e il 2024, l’Eurostat ha registrato, invece, andamenti contrastanti nel volume delle vendite di pesticidi nei paesi dell’UE. In particolare le vendite sono diminuite in 14 paesi, con i cinque cali più marcati registrati nella Repubblica Ceca (-44%), seguita da Italia (-43%), Irlanda (-42%) e Portogallo (-40%).

Al contrario, si sono registrati aumenti del volume delle vendite in Germania, Finlandia, Francia, Lituania, Austria e Lettonia.

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