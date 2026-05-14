Pesticidi, Eurostat: nel 2024 vendite in aumento dell’8% nell’Ue

Secondo i dati Eurostat Francia, Spagna, Germania e Italia hanno registrato i volumi di vendita più elevati nella maggior parte delle principali categorie di pesticidi

Nel 2024 le vendite di pesticidi nell’UE hanno raggiunto circa 316.000 tonnellate, registrando un aumento dell’8% rispetto al 2023 e un’inversione di tendenza. Secondo i dati Eurostat questo nuovo aumento fa seguito a due anni consecutivi di calo delle vendite.

Questo aumento – spiega Eurostat – è stato in gran parte determinato dalle condizioni meteorologiche, in particolare dal clima umido, che ha portato a un maggiore utilizzo di fungicidi e molluschicidi per combattere i patogeni legati all’umidità.

Il dato rimane comunque il secondo più basso dall’inizio della serie storica nel 2011 e inferiore del 12% alla media del periodo 2011-2021.

Pesticidi: fungicidi e battericidi i più venduti nell’Ue

Secondo i dati Eurostat Francia, Spagna, Germania e Italia hanno registrato i volumi di vendita più elevati nella maggior parte delle principali categorie. Questi Paesi sono anche i principali produttori agricoli dell’UE, con complessivamente il 52% della superficie agricola utilizzata totale dell’UE e il 49% della superficie arabile totale dell’UE.

Quanto alle categorie di sostanze vendute, il gruppo “fungicidi e battericidi” continua a essere quello più venduto nel 2024, rappresentando il 40% delle vendite totali, seguito da “erbicidi, distruttori di chioma e diserbanti per muschio” con il 35%.

“Nel 2024 – spiega l’Eurostat – le vendite di pesticidi nell’UE nel suo complesso sono state influenzate da molteplici fattori. I cambiamenti dello status normativo – tra cui i ritiri (talvolta dovuti a problemi sanitari), le nuove autorizzazioni e l’incertezza sul rinnovo delle approvazioni per alcune sostanze attive – hanno giocato un ruolo chiave. Anche le dinamiche di mercato, come prezzi più competitivi rispetto al 2023, hanno avuto un impatto. Inoltre, i cambiamenti nelle pratiche agricole – come la rotazione delle colture, l’ampliamento delle aree coltivate per specifiche colture e l’evoluzione delle strategie di gestione dei parassiti – hanno contribuito a diversi andamenti del mercato dei prodotti fitosanitari in alcuni paesi dell’UE”.

Considerando il periodo più ampio tra il 2011 e il 2024, l’Eurostat ha registrato, invece, andamenti contrastanti nel volume delle vendite di pesticidi nei paesi dell’UE. In particolare le vendite sono diminuite in 14 paesi, con i cinque cali più marcati registrati nella Repubblica Ceca (-44%), seguita da Italia (-43%), Irlanda (-42%) e Portogallo (-40%).

Al contrario, si sono registrati aumenti del volume delle vendite in Germania, Finlandia, Francia, Lituania, Austria e Lettonia.