Previdenza, sul sito INPS uno spazio con tutti i servizi per i giovani

L’INPS lancia il progetto “INPS per i Giovani”: in un unico spazio digitale e sull’APP tutti i servizi e le prestazioni dell’Istituto a loro dedicate

L’INPS lancia il progetto “INPS per i Giovani”, destinato ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 34 anni, che per la prima volta raccoglie in un unico spazio digitale e sull’APP tutti i servizi e le prestazioni dell’Istituto a loro dedicate. Il progetto è stato presentato questa mattina a Roma, a Palazzo Wedekind, dal Presidente, Gabriele Fava.

Nel corso della Conferenza stampa sono stati illustrati gli obiettivi strategici, la struttura del progetto, la strategia di ingaggio della platea destinataria con i diversi touch point messi a disposizione e il sistema di monitoraggio e valutazione d’impatto. Per lo sviluppo del progetto l’INPS ha già attivato partnership istituzionali con il Ministero del Lavoro e le Politiche sociali, il Ministero dell’Istruzione e del merito con il MAECI, con cui nei giorni scorsi ha firmato un protocollo d’intesa per la diffusione della cultura ed educazione previdenziale dei giovani italiani all’estero.

Il progetto “INPS per i Giovani”

Sul sito INPS i giovani saranno indirizzati su una landing page, in cui potranno scegliere il profilo in cui si riconoscono e potranno accedere a 3 servizi in evidenza per ciascuna categoria senza registrazione (pre login). Gli stessi servizi sono poi disponibili dentro il sistema MyINPS, sempre “in evidenza”. Accedendo all’area riservata ogni giovane troverà altri 10 servizi per profilo relativi alla propria categoria. Tutti i servizi saranno disponibili anche sull’APP.

““Insieme per il tuo futuro” è il messaggio chiave del progetto – spiega l’Istituto -: INPS non solo come erogatore di prestazioni, ma come partner attivo nello sviluppo sociale dei giovani cittadini. Con questo progetto, l’Istituto cambia tono e linguaggio, sperimenta canali e formati finora inediti nel panorama pubblico, e afferma un nuovo modello di welfare generativo e comunicazione inclusiva“.

Nella prima fase (giugno–luglio 2025), oltre al lancio della landing page “INPS per i Giovani”, con asset digitali e fisici sperimentali, tra cui una busta interattiva “stacca & scopri”, è prevista un’attività di influencer marketing, affissioni nelle 158 sedi INPS, contenuti su Studenti.it e podcast in collaborazione con VoiceBookRadio. Nella seconda fase, che si svilupperà tra settembre e dicembre 2025, si punta al rafforzamento ed estensione della campagna di comunicazione attraverso spot TV e radio, eventi nazionali e locali, presidio di concerti e festival, media partnership, incontri nelle scuole e università, associazioni giovanili e sportive.

“L’INPS non è soltanto l’Istituto delle pensioni: è, e deve sempre più essere, l’Istituto delle generazioni che verranno. I giovani rappresentano la nostra priorità: come adulti, come Istituzione, come Paese – ha dichiarato il Presidente dell’Istituto Gabriele Fava. – Questo progetto rappresenta un primo passo concreto verso un nuovo patto generazionale, fondato sull’ascolto, sulla fiducia e sull’investimento nelle potenzialità dei più giovani. Vogliamo accompagnarli nel loro percorso di crescita e autonomia, sostenendoli con misure capaci di guardare al futuro, non solo di proteggerlo”.