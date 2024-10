Quali sport fare a Ravenna: scopri le attività outdoor da praticare

Ravenna è una città ricca di storia e cultura. Situata nel cuore dell’Emilia Romagna è un vero e proprio gioiello artistico, grazie ai suoi ricchi monumenti (di cui ben 8 rientrano tra i Patrimoni dell’Umanità) e gli storici mosaici.

Mare e luoghi meravigliosi dove gustare i piatti tipici della regione non mancano assolutamente, ma oltre a tutto questo Ravenna si rivela essere un’opzione imperdibile anche per tutti gli appassionati di sport.

La città è infatti immersa in una cornice naturale che spazia dalle spiagge della Riviera Adriatica alle oasi verdi circostanti, ambienti che offrono un’ampia gamma di opportunità outdoor.

Ravenna città dell’acqua: tutti gli sport acquatici

Uno dei punti di forza di Ravenna è la presenza del mare e la sua posizione privilegiata lungo la costa adriatica. Questo rende la città un vero e proprio paradiso per tutte le persone appassionate di sport acquatici.

Le attività sono davvero tantissime, pensate per sfruttare al meglio la ricca e variegata presenza di ambienti naturali. La canoa è quindi una delle attività preferite di locali e turisti: l’Adriatico, infatti, offre condizioni ideali per remare in qualsiasi stagione.

Non solo in mare, ma anche la ricca presenza di fiumi è di grande supporto a tutti gli appassionati, con la possibilità di remare ad esempio nella Pialassa Baiona e lungo i Fiumi Uniti, Savio e Lamone.

Per chi cerca emozioni più intense, sono presenti diverse località dove praticare jet ski, il SUP e il kitesurfing: vari stabilimenti balneari e il centro sportivo Lago Pineta a Fosso Ghiaia offrono noleggio delle attrezzature e spazi dedicati.

Ovviamente non possono infine mancare le immersioni subacquee, che permettono persino di raggiungere il relitto della Piattaforma Paguro: un’affascinante oasi di vita marina costruita su una vecchia piattaforma metanifera.

Running: i luoghi più belli dove correre

Gli amanti della corsa trovano in Ravenna una vecchia casa in cui tornare ogni tanto e godersi gli ambienti naturali che offre per praticare questo meraviglioso sport outdoor. I luoghi ideali dove fare jogging, infatti, sono davvero molti, sia in città che nei dintorni.

Un punto di riferimento è senza dubbio la Darsena di città: un bacino artificiale che si trova vicino alla stazione ferroviaria e che è circondato da una serie di impianti industriali dismessi. Questo luogo offre una vista al tramonto davvero suggestiva e un percorso dedicato di 5 km che può essere affrontato in un unico giro o lungo le sue banchine.

Il Parco Teodorico è un altro spazio verde imperdibile per gli appassionati di running, con i suoi 14 ettari di prati e aree alberate: è quindi perfetto per una corsa immersa nella natura, con zone ben strutturare e aree relax dove riposarsi.

Infine, per chi cerca un’esperienza più naturale, il Parco Bosco Baronio, le pinete litoranee e le spiagge ravennati permettono di godere di percorsi affascinanti, tra natura e storia, che permettono di godere di incredibili panorami e una piacevole brezza marina.

Passione bicicletta: quali sono i percorsi più belli

Lo sport è un’arma vincente di Ravenna, che mette a disposizione degli appassionati numerosi percorsi ciclabili immersi tra natura e storia. Tra i più suggestivi c’è senza dubbio l’itinerario che parte da Sant’Alberto: un viaggio su due ruote lungo l’argine del fiume Reno, con panorami che spaziano dalle valli di Comacchio alle aree protette come l’Oasi di Boscoforte.

Un’altra gemma è poi il percorso che parte dalla Torre di Valle Mandriole e si snoda tra le valli, le pinete e i canali. Si tratta di un itinerario di circa 35 km che offre una vista eccezionale della pianura e delle lagune.

Infine, non si può perdere il giro di 70 km che affronta il verde lussureggiante delle Valli di Comacchio e delle Pialasse. Partendo da Piazza del Popolo a Ravenna, questo percorso combina il fascino storico della città con il verde, offrendo un’esperienza unica per gli amanti della della bicicletta.

Esperienza adrenaliniche: non mancano gli sport estremi

Cercate qualcosa di nuovo e fuori dagli schemi? Un’esperienza adrenalinica e attività sportive da fotografia? Ravenna si rivela essere nuovamente il terreno ideale anche per questo genere di attività.

A Borgo Faina, l’autodromo della Cava Ca’ Bianca è il punto di riferimento per gli appassionati (o per chi desidera provare) di autocross, motocross e quad. Non lontano, il Crossodromo “Tre Ponti” si rivela invece perfetto per allenamenti intensivi su due ruote, con una pista dedicata anche ai minicross e pitbike.

Infine, per chi ama il brivido del volo, allo Skydive Pull Out Ravenna è possibile provare l’emozione unica di un’esperienza di paracadutismo. Dall’alto, ci si ritroverà di fronte a un panorama mozzafiato che prende l’intera città e la costa romagnola, con persino opzioni per lanci in tandem e vivere questa emozionante esperienza insieme ad amici e parenti.

