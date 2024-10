Promozione mutui, Antitrust avvia istruttoria su Crédit Agricole Italia

La promozione poco chiara dei mutui finisce nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza ha infatti avviato un’istruttoria nei confronti di Crédit Agricole Italia per la promozione di alcuni mutui. Sotto accusa la proposta di simulazioni di costo che non includerebbero nel Taeg l’intero costo della polizza a protezione del credito. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Crédit Agricole Italia S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Promozione dei mutui e Taeg

Secondo l’Autorità, infatti, Crédit Agricole promuoverebbe il “Mutuo Crédit Agricole Greenback” proponendo simulazioni di costo che non includono nel Taeg l’intero costo della polizza a protezione del credito necessaria ad accedere allo sconto promozionale sul tasso di interesse. Inoltre, il prodotto sarebbe promosso anche attraverso siti online comparatori di mutui, senza però informare in modo adeguato che l’offerta è condizionata a determinate condizioni.

Come spiega l’Antitrust in una nota, nelle simulazioni di mutuo online sia dal proprio sito che dai siti di comparazione, Crédit Agricole “indicherebbe un Taeg che non include il costo della polizza a protezione del credito (CPI) – necessaria a beneficiare di uno sconto in promozione sul tasso di interesse del mutuo – per l’intera durata del finanziamento. La banca comprenderebbe invece il costo della polizza CPI relativo solo ai primi dodici mesi a partire dalla stipula del mutuo”.

Alcuni siti di comparazione che propongono l’offerta, con le simulazioni e i vantaggi previsti dalla promozione, non evidenzierebbero in modo adeguato le condizioni che servono: fra queste, la stipula della polizza CPI per ottenere lo sconto sul tasso di interesse o l’acquisto di un’immobile con classe energetica A o B per ottenere l’azzeramento delle commissioni di istruttoria, delle spese di incasso rata e delle spese di gestione della pratica.

Nelle pagine di simulazione del mutuo, prosegue l’Antitrust, non si informerebbero i consumatori del fatto che lo sconto promozionale applicato al tasso di interesse varia a seconda del canale (online, filiale, altri intermediari) attraverso cui il consumatore richiede il mutuo a Crédit Agricole.

UNC: “Grave dare un Taeg falsato”

«Grave dare un Taeg falsato», commenta a stretto giro Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

«Se l’ipotesi dell’Antitrust si confermasse vera, sarebbe un fatto deplorevole, considerato che le famiglie sarebbero state indotte a sottoscrivere un mutuo per poi trovarsi costi maggiorati rispetto a quanto atteso – prosegue Dona – Il Taeg, infatti, è fondamentale per poter confrontare i costi dei mutui e la loro convenienza. Un mutuo impegna finanziariamente una famiglia per 25 anni, gravando pesantemente sul loro bilancio. È chiaro che in caso di condanna andrebbero risarcite per il danno subito».

