Recensioni online, Altroconsumo: aumentano il valore percepito dei prodotti

Le recensioni online influenzano la fiducia, il comportamento d’acquisto e il valore economico percepito da consumatori e imprese. È quanto emerso dal’indagine “The economic value of online reviews”, realizzata da Altroconsumo in collaborazione con Euroconsumers, Synallagma e i ricercatori delle Università degli Studi di Siena e Università Cattolica del Sacro Cuore, e il supporto di Amazon.

L’indagine è stata condotta su un campione rappresentativo di 4.216 consumatori in quattro Paesi europei (Belgio, Spagna, Portogallo e Italia, con 1.008 intervistati italiani).

Recensioni online, ecco quanto incidono sulle scelte dei consumatori

Dalla qualità dei commenti alla credibilità delle piattaforme che li ospitano, la fiducia nelle valutazioni digitali incide direttamente sui processi di scelta, sulla reputazione dei brand e sulle dinamiche di mercato.

Secondo l’indagine, in Italia il 65% dei consumatori dichiara di consultare le recensioni prima di acquistare un prodotto online. Per quasi otto persone su dieci, il 78%, le recensioni hanno infatti un ruolo importante nelle scelte di acquisto, confermando che la decisione finale è raramente frutto di una valutazione isolata.

All’interno di una recensione le informazioni che contano davvero sono poche ma significative. Da un lato – spiega Altroconsumo – la valutazione complessiva, espressa in un certo numero di stelle, dall’altro il testo della recensione. E più il prezzo del prodotto sale, più cresce la propensione a verificare le opinioni altrui. In media i consumatori sono disposti a pagare il 3–4% in più per un prodotto dotato di recensioni rispetto a uno identico ma privo di valutazioni; se le recensioni sono verificate, il valore percepito cresce ulteriormente del 2–3%. “In altre parole – afferma Altroconsumo – la fiducia ha un prezzo”. I consumatori sanno riconoscere le recensioni false? Secondo l’indagine il 73% delle persone ritiene di riuscire a individuare le recensioni manipolate, ma solo in parte. Inoltre la maggioranza dei consumatori dubita dell’efficacia dei sistemi di controllo messi in atto dalle piatteforme di vendita. Infatti, solo quattro su dieci, il 41%, crede che i negozi online riescano a filtrare efficacemente le recensioni non autentiche. In questo scenario, dunque, conta anche la “verifica”. Il 69% dei consumatori, infatti, si fida del fatto che le recensioni presentate come “verificate” dal gestore dell’e-commerce siano davvero autentiche.