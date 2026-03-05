Energia e Medio Oriente, Arera attiva l’Unità di vigilanza energetica

L’Arera ha attivato l’Unità di vigilanza energetica per il monitoraggio quotidiano dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio di elettricità e gas. E ribadisce l’attenzione ai diritti dei consumatori

L’Autorità per l’energia, reti e ambiente istituisce l’Unità di vigilanza energetica per monitorare giornalmente il mercato dell’energia. E annuncia che farà massima attenzione ai diritti dei consumatori, che con gli scossoni sul mercato dell’energia derivanti dalla guerra in Medio Oriente e dalle tensioni geopolitiche rischiano di veder lievitare da un giorno all’altro le bollette di luce e gas.

Sul punto, Arera ha diramato una nota stampa con parole chiare, che l’Autorità evidenzia in grassetto: “I clienti finali che ricevessero comunicazioni di variazione contrattuale non previamente concordata sono invitati a presentare segnalazione allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente”.

Al via l’Unità di vigilanza energetica

Con le variazioni delle quotazioni registrate nei mercati energetici d’Europa negli ultimi giorni, legate alla guerra contro l’Iran e all’escalation in Medio Oriente, l’Autorità ha dunque istituito (come anticipato il 2 marzo in Commissione Attività produttive alla Camera) l’Unità di Vigilanza Energetica, che ha il compito di monitorare in tempo reale l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità, valutare i possibili effetti sui corrispettivi applicati ai clienti finali e fornire al Governo, al Parlamento e alle Istituzioni europee gli elementi di analisi necessari per le valutazioni di competenza.

L’Unità lavorerà con due aggiornamenti giornalieri. Farà una prima ricognizione a fine mattinata — in coincidenza con la pubblicazione del Prezzo Unico Nazionale da parte del Gestore dei Mercati Energetici — e una seconda nel tardo pomeriggio, a seguito della chiusura delle contrattazioni sul mercato del gas. Gli indicatori di riferimento saranno pubblicati con cadenza quotidiana sulla pagina principale del sito istituzionale dell’Autorità.

Nessuna criticità su approvvigionamenti gas fino ad aprile

Arera comunica oggi che, per quanto riguarda le forniture di gas, non si rilevano criticità nei livelli di approvvigionamento almeno fino ad aprile: le riserve nazionali di stoccaggio si attestano su valori in linea con i parametri stagionali e i flussi di gas naturale liquefatto (GNL) risultano regolari e conformi ai programmi di consegna. Attualmente “le forniture sono regolari e sufficienti al fabbisogno nazionale”.

Attenzione ai diritti dei consumatori

Attenzione poi ai diritti dei consumatori sul potenziale impatto della crisi dei prezzi sulle bollette energetiche. Arera a tal proposito ricorda che “ai sensi del decreto legislativo n. 3/2026, i contratti di fornitura elettrica a prezzo fisso stipulati con i clienti finali non sono suscettibili di modifica unilaterale da parte del fornitore, né possono essere risolti anticipatamente in senso pregiudizievole per il cliente”.

L’Autorità rafforzerà dunque la sorveglianza sul rispetto della norma, specialmente in relazione alle pratiche commerciali scorrette fatte con vendite telefoniche o porta a porta. E ricorda infine che i clienti che ricevessero variazioni contrattuali non concordati devono fare segnalazione allo Sportello per il Consumatore.