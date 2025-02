Ridurre i costi con i forni ibridi per la verniciatura di Eurotherm

Innovazione e sostenibilità non sono solo compatibili, ma rappresentano oggi una strategia vincente per le aziende che vogliono ridurre i costi energetici senza compromettere l’efficienza produttiva e la qualità della verniciatura finale. Ottimizzare i consumi, infatti, non significa solo rispettare l’ambiente, ma anche migliorare la competitività aziendale attraverso una drastica riduzione delle spese operative che, mai come in questi anni, fanno i conti con i costi dell’energia.

Eurotherm, azienda di Volpiano (TO) specializzata nella realizzazione di impianti di verniciatura su misura , ha sviluppato una soluzione all’avanguardia che consente di ottenere un risparmio tangibile: i forni ibridi a gas ed energia elettrica.

Risparmio energetico e riduzione dei costi operativi

Le imprese industriali si trovano oggi a dover fronteggiare un aumento senza precedenti del costo dell’energia. In questo contesto, investire in tecnologie che garantiscano una maggiore efficienza è diventato essenziale. L’adozione di soluzioni ibride permette di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e mitigare l’impatto delle fluttuazioni di prezzo del gas.

I forni ibridi per la verniciatura di Eurotherm rispondono proprio a questa esigenza: combinano l’efficacia del riscaldamento a gas metano con la stabilità dell’energia elettrica, ottimizzando i consumi in modo intelligente.

Gli impianti di verniciatura sono tra i più energivori del settore manifatturiero, soprattutto quando si tratta di soluzioni datate e poco efficienti. L’adozione di sistemi di ultima generazione, come quelli proposti da Eurotherm, consente non solo di ridurre i costi diretti, ma anche di ottimizzare la gestione complessiva dell’energia.

L’integrazione con i sistemi di monitoraggio avanzati, in ottica Industria 4.0 e 5.0, permette alle aziende di tenere sotto controllo i consumi in tempo reale, identificare eventuali sprechi e intervenire tempestivamente per migliorare l’efficienza dell’intera linea produttiva.

Con l’approvazione del Piano di Transizione verso l’Industria 5.0 del 2 marzo 2024 inoltre le imprese italiane si trovano a poter godere di importanti crediti d’imposta che mirano a favorire la competitività del tessuto industriale nazionale. Il Piano prevede la necessità di garantire un risparmio energetico certificato del 3% e le soluzioni di Eurotherm offrono un risparmio superiore al 15% per ciascun ciclo produttivo.

Forni ibridi: come funzionano e perché fanno risparmiare

La fase di cottura delle vernici è tra le più dispendiose in termini di energia. Per questo motivo, Eurotherm ha sviluppato un sistema che sfrutta due fonti energetiche in modo strategico.

Il processo avviene in due fasi:

Riscaldamento iniziale – Il forno raggiunge i 200°C grazie a un bruciatore a gas metano in vena d’aria. Mantenimento della temperatura – Una volta raggiunta la temperatura impostata, il bruciatore si spegne e il calore viene mantenuto da una batteria elettrica ad alta efficienza.

Questa soluzione riduce significativamente il consumo di gas, limitandolo alla sola fase di avviamento, mentre l’uso dell’energia elettrica permette un ulteriore abbattimento dei costi operativi, specie se prodotta da fonti rinnovabili come il fotovoltaico.

Scegliere un impianto di verniciatura ibrido non è solo una decisione sostenibile, ma rappresenta una strategia concreta per ridurre i costi aziendali e migliorare la redditività. Con Eurotherm, le aziende possono contare su soluzioni su misura, capaci di coniugare efficienza produttiva, riduzione dei consumi e sostenibilità ambientale.

