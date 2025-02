Fwu Life, Assoutenti: ecco cosa fare per recuperare i risparmi

Il caso Fwu Life mobilita le associazioni dei consumatori, che si stanno attivando per aiutare i risparmiatori a capire cosa fare per recuperare i risparmi, o parte di essi.

La compagnia assicurativa lussemburghese FWU stata dichiarata in liquidazione coatta. Il caso coinvolge fra i 100 mila e i 120 mila risparmiatori, secondo le stime diffuse della associazioni, che ora cercano di capire cosa succederà alle loro polizze. Qualche giorno fa l’Autorità di vigilanza del Lussemburgo ha pubblicato due nuove note per aggiornare sulla situazione della Fwu Life. In una di queste si legge che “il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni di credito al liquidatore è fissato al 31 gennaio 2028; in caso contrario, i creditori saranno esclusi dall’esercizio dei loro diritti. Le dichiarazioni di credito saranno verificate dal liquidatore”.

Nei giorni scorsi, in Italia, c’è stato poi l’incontro fra Ivass e associazioni di consumatori del CNCU per aggiornare sulla nuova crisi che investe il mercato delle polizze assicurative. E i tempi non saranno affatto brevi.

Fra le associazioni che si stanno muovendo c’è Assoutenti che “si impegna a supportare tutti gli assicurati FWU che si trovano in questa difficile situazione. Il nostro team è attivo nella raccolta di pratiche e sta cercando di ottenere rimborsi per i risparmiatori attraverso azioni risarcitorie mirate”.

Di seguito riportiamo le indicazioni diffuse online da Assoutenti.

Cosa succede alle polizze degli assicurati FWU?

Le polizze dei clienti FWU sono attualmente congelate, il che significa che non è possibile riscattare o modificare i contratti. La procedura di liquidazione della compagnia potrebbe richiedere diversi anni, e il recupero dei fondi non sarà immediato. È fondamentale diffidare da chi promette rimborsi rapidi o soluzioni miracolose, poiché il processo sarà lungo e complesso.

Cosa fare se sei un assicurato FWU?

Per gli assicurati coinvolti nel fallimento di FWU, è essenziale agire tempestivamente. Assoutenti ricorda prima di tutto di sospendere immediatamente i pagamenti: “se hai ancora pagamenti in sospeso per la tua polizza FWU, interrompili subito e invia una comunicazione ufficiale alla compagnia per informarla della tua decisione”.

Secondo passaggio: raccogliere tutta la documentazione. “Conserva tutti i contratti e le comunicazioni ricevute dalla compagnia, inclusi i questionari di profilatura e le eventuali risposte dell’assicurazione. Questo materiale è fondamentale nelle fasi di reclamo”.

Terzo consiglio: non affrontare il caso da solo ma rivolgersi a un’associazione di consumatori. Assoutenti “sta intraprendendo azioni risarcitorie contro gli intermediari che hanno venduto le polizze, soprattutto se sono stati riscontrati comportamenti scorretti nella vendita”.

