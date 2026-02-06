Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, Cittadinanzattiva: rischio di acuire le disuguaglianze. Serve un confronto

Cittadinanzattiva esprime forti preoccupazioni in merito allo schema di disegno di legge delega per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Attraverso una lettera aperta inviata al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, evidenzia due ordini di criticità, con riguardo alla proposta e al percorso con cui è stata costruita.

Servizio Sanitario Nazionale, cosa prevede la riforma

Come spiegato dal Ministero della Salute in una nota, il provvedimento prevede l’adozione dei decreti attuativi entro il 31 dicembre 2026 e interviene su alcuni ambiti del SSN: “l’aggiornamento della classificazione delle strutture ospedaliere, con l’introduzione degli ospedali di terzo livello; l’individuazione degli ospedali elettivi, strutture ospedaliere per acuti prive di pronto soccorso, dove trasferire pazienti acuti non urgenti provenienti da strutture ospedaliere di livello superiore; la definizione di standard minimi per le attività di ricovero, in coerenza con la disciplina dell’ospedale di comunità; il potenziamento del ruolo delle buone pratiche clinico-assistenziali e organizzative, anche sotto il profilo del riconoscimento del valore giuridico; una particolare attenzione all’assistenza territoriale per le persone non autosufficienti“.

E, ancora, “l’aggiornamento dell’assistenza rivolta alle persone con patologie croniche complesse e avanzate e il rafforzamento dell’organizzazione delle cure palliative; la valorizzazione della bioetica clinica come strumento di umanizzazione delle cure, il rafforzamento dell’integrazione tra interventi sanitari e socioassistenziali e il riordino dei servizi di salute mentale; il riordino della disciplina dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per rafforzarne il contributo nell’assistenza territoriale”.

Le criticità secondo Cittadinanzattiva

Secondo Cittadinanzattiva “lo schema di disegno di legge delega, per come è formulato, non sembra affrontare con la necessaria chiarezza le cause strutturali e profonde della crisi che affligge il sistema sanitario. In particolare, nel merito, la riforma appare eccessivamente focalizzata sulla centralità degli ospedali, con una particolare enfasi sul rafforzamento delle strutture che già oggi rappresentano un’eccellenza”.

“Rafforzare ulteriormente ciò che già funziona, senza un piano chiaro e vincolante per sostenere con interventi mirati le strutture in maggiore difficoltà, rischia di ampliare le disuguaglianze, piuttosto che ridurle – dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva nella lettera al Ministro. – I divari si colmano investendo prioritariamente negli ospedali e nei servizi dei territori più fragili, assicurandovi standard di qualità, sicurezza, dotazioni e personale adeguati”.

“Il disegno di legge delega – sottolinea Cittadinanzattiva – appare inoltre lacunoso nel delineare risposte chiare ad alcune delle grandi sfide del nostro tempo, tra cui l’invecchiamento della popolazione, il drammatico aumento delle cronicità e della non autosufficienza, e la crescente necessità di rispondere a bisogni socio-sanitari complessi. Il collegamento tra la prevista riforma ospedaliera e quella dell’assistenza territoriale, in particolare, resta poco chiaro“.

Un secondo elemento di forte preoccupazione, secondo l’associazione, riguarda il percorso con cui la proposta è stata elaborata, ossia “in maniera piuttosto inaspettata e improvvisa senza una preventiva e strutturata condivisione con gli attori sociali, le organizzazioni di cittadini e pazienti e, fatto non secondario, gli stessi professionisti sanitari”.

“Riformare un pilastro del welfare come il SSN senza un confronto aperto e partecipato – sottolinea Mandorino – rischia di indebolire la legittimità e l’efficacia stessa dell’intervento, alimentando la diffidenza crescente che allontana i cittadini dalle istituzioni. A ciò si aggiunge che il testo, nella sua attuale formulazione, appare privo di un perimetro ben definito di criteri e princìpi direttivi che possano orientare in modo chiaro il successivo iter parlamentare e i decreti legislativi attuativi”.

Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, l’appello

Per queste ragioni, Cittadinanzattiva ritiene indispensabile che nel percorso di riforma “venga formalmente prevista una fase di ampio, strutturato e reale coinvolgimento. Tale partecipazione, che non deve essere meramente consultiva, è richiesta sia nel corso dell’iter parlamentare, sia nella fase di disegno dei decreti legislativi attuativi. L’obiettivo è valorizzare il punto di osservazione unico dei cittadini, dei pazienti, delle persone con fragilità e delle organizzazioni civiche che quotidianamente toccano con mano la distanza – o la prossimità – tra i principi fondanti del SSN e la loro concreta attuazione”.

Cittadinanzattiva ribadisce, infine, “la propria piena disponibilità a contribuire al percorso, con l’auspicio che la riforma sia improntata a princìpi di trasparenza, responsabilità e partecipazione”.