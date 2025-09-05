Settore telecomunicazioni 2025: i dati AGCOM e le info sulla piattaforma Conciliaweb

L’AGCOM ha pubblicato un quadro aggiornato sul settore delle telecomunicazioni in Italia, riguardante il primo trimestre 2025, che evidenzia una fase di forte espansione. I dati mostrano un sistema in continua trasformazione, guidato da un aumento della connettività, da un uso sempre più diffuso delle reti mobile e dall’introduzione di alcune misure per garantire la sicurezza delle comunicazioni. Le rilevazioni indicano inoltre una crescita sempre maggiore del numero di SIM attive, e un forte incremento del traffico dati.

AGCOM: tutti i dati più importanti

Alla fine di marzo 2025 risultano registrate in Italia 109,2 milioni di SIM. Il numero viene suddiviso tra 78,9 milioni di SIM “human”, dunque destinate all’uso diretto delle persone, e 30,4 milioni di SIM M2M, utilizzate nei dispositivi machine to machine. Rispetto all’anno precedente, le SIM M2M salgono di 285 mila unità, confermando un trend che segue l’espansione delle applicazioni industriali e dei sistemi di connettività legati all’Internet of Things (IoT).

Le SIM residenziali rappresentano l’85,5% del totale delle SIM “human”, mentre il 14,5% viene attribuito al settore professionale. Per quel che riguarda il secondo mercato, si parla di una settore le cui percentuali aumentano anno dopo anno. Ciò avviene anche e soprattutto per merito delle numerose offerte telefonia business proposte dai migliori operatori del settore, che permettono alle piccole, medie e grandi imprese di sfruttare appieno le tecnologie mobile per la propria attività.

Per quel che riguarda le tipologie di offerta, il predominio appartiene alle SIM prepagate, che costituiscono il 91,1% del totale (contro l’8,9% in abbonamento). Questa tendenza conferma l’abitudine consolidata degli utenti italiani nel preferire delle formule flessibili, che consentono un controllo maggiore sulla spesa e sulla gestione dei servizi.

Un dato molto interessante riguarda l’andamento del traffico dati su rete mobile, che nel 2025 registra un balzo straordinario: il consumo giornaliero è infatti cresciuto del +126,6% rispetto al 2021. In termini assoluti, nel 2025 sono stati veicolati 52,7 Petabyte di dati, ovvero più del doppio rispetto ai 23,3 Petabyte rilevati quattro anni prima. L’incremento è dovuto all’uso sempre più massiccio delle applicazioni in streaming, delle piattaforme social, dei servizi cloud e dei tool relativi al lavoro in remoto.

Le info sulla piattaforma Conciliaweb

Gli italiani, dal 2018, possono contare su una piattaforma ufficiale AGCOM il cui compito è il seguente: la gestione delle controversie che possono svilupparsi con gli operatori Pay TV e telefonia. Il portale si chiama Conciliaweb ed è possibile accedervi semplicemente tramite il proprio SPID. Si parla quindi di un’opzione più immediata, oltre che intuitiva. Le istanze di conciliazione vengono infatti semplificate, al punto che è possibile prendere parte alle udienze in remoto senza recarsi presso le sedi Co.Re.Com, il che include anche i dispositivi mobile.

Il funzionamento è piuttosto semplice. Per prima cosa, si adopera il proprio SPID per accedere al portale, utilizzando dunque la propria identità digitale. In seguito si avvia l’istanza di conciliazione indicando tutti i dati di riferimento, per far partire la negoziazione. In caso di mancata conciliazione durante la negoziazione diretta, si passa al livello successivo: la conciliazione presso il Co.Re.Com (come sempre in remoto).