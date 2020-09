Streaming a pagamento, l’indagine di Altroconsumo sulle piattaforme più apprezzate

Nel vasto mercato dello streaming a pagamento, è da Netflix che gli utenti ritengono di ricavare l’esperienza migliore. È quanto emerge da un’indagine di Altroconsumo che ha coinvolto oltre diciottomila persone, chiamate a valutare dodici servizi tv a pagamento.

Netflix è l’unico player a essere valutato così positivamente da riuscire a rientrare nella categoria “soddisfazione ottima” (ossia con un punteggio minimo di 75 su 100). In Italia può contare su 4,6 milioni di abbonati (e nel mondo 193 milioni), è apprezzata dagli utenti soprattutto per la qualità delle immagini, per la versatilità del servizio su dispositivi diversi (dal computer allo smartphone) e per la stabilità di visione (lo streaming subisce poche interruzioni).

Streaming a pagamento, al secondo posto Apple e Amazon

Al secondo posto, a pari merito con 73 punti su 100, il giudizio degli utenti mette le piattaforme di streaming Apple Tv+ e Amazon Prime Video.

In particolare, Apple TV+ è apprezzato in particolare per la qualità della visione, parametro in cui ottiene il punteggio più alto dell’inchiesta. Inoltre, rimane basso il prezzo dell’abbonamento (4,99 euro al mese). Mentre il suo punto debole sembra essere il catalogo, ritenuto non così ricco.

A seguire troviamo Amazon Prime Video. Non serve una specifica sottoscrizione a pagamento: è offerto a chi è abbonato al servizio Prime ed è fruibile dai dispositivi più vari. Incassa valutazioni ottime o buone per tutti gli aspetti; la soddisfazione degli utenti scende un po’, e si attesta su un livello medio, solo per il catalogo, giudicato non abbastanza sostanzioso.

Punteggi bassi per Now e Infinity

Dopo tre piattaforme di streaming video americane, troviamo Chili Tv, premiata soprattutto per la stabilità del servizio e per la qualità dell’immagine. Buono anche l’apprezzamento globale che gli utenti tributano a Sky, sia nella versione tradizionale sia in quella offerta con il pacchetto in partnership con Fastweb.

Sky invece non riesce a riscuotere la stessa considerazione con la sua piattaforma streaming Now Tv. Grazie ai suoi 63 punti su 100 è comunque la prima nella rosa di tv che gli utenti giudicano “mediamente soddisfacenti”. È seguita dalla piattaforma streaming Infinity Tv, si ferma a 61 punti.

Tim Vision e Vodafone Tv tra le meno apprezzate

In fondo alla classifica troviamo le tv on demand legate alle compagnie telefoniche: Tim Vision, Tim Sky (penalizzato dagli utenti soprattutto per via delle interruzioni del servizio) e Vodafone Tv, che chiude la classifica con soli 55 punti. In questo gruppo, in terzultima posizione, troviamo Dazn, specializzata nello streaming video di eventi sportivi.