TikTok Shop, Codacons: possibili rischi per i consumatori, vigileremo sul nuovo servizio

Il nuovo servizio TikTok Shop, attivo in Italia dal 31 marzo, non convince il Codacons, che esprime alcuni dubbi sui possibili rischi per i consumatori

L’arrivo in Italia, il prossimo 31 marzo, di TikTok Shop, il nuovo servizio che consente agli utenti di acquistare articoli mostrati da creator in tempo reale o attraverso contenuti registrati, solleva dubbi e interrogativi da parte del Codacons.

“Gli utenti – si legge in una nota di TikTok – potranno acquistare direttamente i prodotti visti nei cosiddetti shoppable video o durante le dirette LIVE che appariranno nella pagina dei “Per Te”, senza dover uscire dall’app. In questo modo gli utenti in Italia mentre navigano, scoprono nuovi prodotti proposti dai creator che apprezzano e in perfetta sintonia con i loro interessi […]. Le interazioni in diretta o nei commenti ai video permettono agli utenti di ricevere consigli, raccomandazioni e di interagire con i venditori in tempo reale, rafforzando così la fiducia e il coinvolgimento”.

TikTok shop, le criticità del servizio secondo il parere del Codacons

Il Codacons ha spiegato, quindi, quali sono le possibili problematiche legate a questo nuovo servizio.

“La prima criticità – afferma l’associazione – riguarda proprio l’essenza stessa di TikTok, che può generare forme di shopping compulsivo da parte dei consumatori. La tipologia di video pubblicati su TikTok e tesi a coinvolgere in modo diretto gli utenti, con contenuti velocissimi e frenetici, rischia di portare a decisioni di acquisto avventate e poco consapevoli, specie tra i più giovani”.

Inoltre, prosegue il Codacons, “c’è il rischio che i creator pubblichino informazioni ingannevoli per spingere i consumatori all’acquisto, o vendano prodotti contraffatti o di pessima qualità. Elevatissimo anche il pericolo truffe, dal furto dell’identità al phishing, dalle frodi nei pagamenti alla mancata consegna degli articoli acquistati”.

“Per tali motivi vigileremo con la massima attenzione sulla correttezza del nuovo servizio offerto da TikTok e sull’operato dei venditori presenti sulla piattaforma, e siamo pronti ad offrire assistenza legale a chiunque sarà vittima di truffe e raggiri”, conclude l’associazione.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!