Trasporto ferroviario, AACC: disagi inaccettabili, serve un intervento urgente

Alla vigilia dell’estate, le Associazioni dei Consumatori lanciano un nuovo allarme sulle gravi criticità del trasporto ferroviario italiano: ritardi, soppressioni di tratte e totale assenza di informazioni e assistenza ai passeggeri.

È quanto denunciano ACP, ACU, ADOC, ADUSBEF, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CONFCONSUMATORI, CTCU, FEDERCONSUMATORI, MC, MDC, UDICON, UNC in una lettera aperta indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Autorità di Regolazione dei Trasporti e al Gruppo FS, con la richiesta di un incontro urgente per discutere tempi e modalità delle soluzioni.

Le criticità del trasporto ferroviario

“Nonostante gli impegni assunti nel 2024 dal Gruppo FS e le rassicurazioni ricevute sulla ristrutturazione della rete e sull’attivazione di servizi alternativi – dichiarano le Associazioni dei Consumatori – la situazione è peggiorata. I passeggeri restano spesso abbandonati nelle stazioni, senza informazioni e senza assistenza, spesso mancano servizi igienici, sale d’attesa e persino posti a sedere nelle lunghe ore di attesa“.

Le associazioni esprimono particolare preoccupazione per l’estate 2025, “che vedrà un aumento significativo del traffico ferroviario in occasione di eventi di rilevanza internazionale come il Giubileo. L’attuale situazione non solo mette a rischio la mobilità dei cittadini per motivi di lavoro, salute e studio, ma compromette anche l’immagine dell’Italia a livello globale”.

Le Associazioni firmatarie, dunque, chiedono con urgenza un confronto immediato con le istituzioni competenti e i vertici del Gruppo FS per conoscere tempi e modalità delle soluzioni previste.