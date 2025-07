La Polizia Postale ha oscurato due siti web di intermediazione per la prenotazione di voli aerei, Fly-go.it e flygovoyager.com, a seguito di numerose segnalazioni ricevute dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino. I portali, apparentemente affidabili, offrivano biglietti a prezzi molto competitivi ma, una volta effettuato il pagamento, i clienti non ricevevano alcuna conferma né titolo di viaggio.

Meccanismo fraudolento ben costruito

I siti simulavano un sistema di confronto tra compagnie aeree, dando l’illusione di una prenotazione reale, effettuabile direttamente online. Inizialmente, in caso di richiesta di spiegazioni, i responsabili accampavano ritardi “tecnici” nei processi di acquisto. Ma successivamente si rendevano irreperibili, senza rimborsare le somme pagate. Il danno economico stimato è ingente e si estende ben oltre il territorio torinese, data l’operatività nazionale dei portali coinvolti.

L’intervento della magistratura

Grazie all’azione della Polizia Postale, l’autorità giudiziaria di Torino ha autorizzato il sequestro dei domini attraverso l’oscuramento dai DNS nazionali, così da impedire ulteriori truffe e proteggere altri potenziali utenti.

I consigli per evitare le truffe online

La Polizia Postale raccomanda massima prudenza negli acquisti via internet, specialmente in vista delle vacanze estive. È fondamentale diffidare di offerte troppo vantaggiose, verificare sempre le recensioni (soprattutto quelle più recenti) e confrontare i pareri non solo sul sito stesso, ma anche tramite fonti esterne affidabili. Una verifica in più può evitare brutte sorprese.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso – e nella consapevolezza che i soggetti coinvolti non possano essere considerati responsabili fino a sentenza definitiva – la Polizia Postale ha voluto lanciare un appello chiaro ai cittadini.

Tre le regole d’oro per evitare situazioni simili:

Diffidare di offerte troppo convenienti;

Verificare recensioni e feedback su più fonti, anche esterne al sito;

Controllare l’autenticità della piattaforma prima di effettuare qualsiasi pagamento.