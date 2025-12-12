Truffe online, investimenti e conti correnti, lunedì webinar MDC-FEduF

Lunedì webinar Conti correnti, piattaforme di investimento e truffe online di MDC e Feduf

Lunedì il webinar MDC-FEduF su truffe, investimenti e conti correnti

In un panorama finanziario in rapida evoluzione, che affronta le opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale, assume sempre maggiore importanza la conoscenza degli strumenti a disposizione per tutelare i propri risparmi e per evitare spiacevoli conseguenze.

Se ne parlerà lunedì 15 dicembre, alle 16:30, durante il webinar Conti correnti, piattaforme di investimento e truffe online anche con l’uso dell’intelligenza artificiale, organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino con FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio), a cui parteciperanno anche esperti della Banca d’Italia. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività che ogni anno il Movimento Difesa del Cittadino propone e promuove con FEduF ai sensi del protocollo sottoscritto.

Per seguire il webinar è necessario collegarsi su Zoom: https://zoom.us/j/91030678256?pwd=Q4egWxDatqeMAqF6IVfM0f7y3hTc7y.1#success