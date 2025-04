Vacanze di Pasqua, 3 viaggiatori su 4 prenotano sotto data

Le prenotazioni per Pasqua e ponti 2025 hanno registrato un incremento del 230% rispetto al periodo precedente (gennaio e prima metà di febbraio 2025), confermando una forte accelerazione nella domanda di viaggi primaverili: è quanto emerge dallo studio realizzato da Waynabox. A trainare questa crescita non sono solo i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, ma soprattutto il weekend lungo di Pasqua.

Le mete più gettonate? Lisbona e Barcellona, chiude il podio Amsterdam.

Vacanze di Pasqua, le tendenze 2025

Secondo lo studio, a differenza del 2024 – quando le prenotazioni pasquali risultavano distribuite in modo più uniforme nei mesi precedenti – quest’anno si registra un cambio significativo nelle abitudini di prenotazione.

Oltre il 75% delle prenotazioni è stato effettuato tra la seconda metà di febbraio e il mese di marzo, segnalando una tendenza crescente a decidere il viaggio sempre più a ridosso della partenza, pur mantenendo un margine minimo di pianificazione.

“Un comportamento – osserva Waynabox – che riflette l’equilibrio tra desiderio di flessibilità e la necessità di garantirsi le migliori opzioni disponibili, come riflesso di tempi segnati da inflazione e incertezza”.

Le città europee si confermano le protagoniste delle fughe di primavera, complice la durata contenuta del viaggio e l’alto tasso di esperienze da vivere in pochi giorni.

Infatti, in cima alla classifica delle mete più richieste per il weekend di Pasqua troviamo: Lisbona, sempre più apprezzata per la sua atmosfera rilassata e il clima mite; Barcellona, intramontabile per chi cerca un mix di arte, spiagge e tapas; seguite da Amsterdam con la sua primavera fiorita e i canali iconici; Parigi, sempre romantica; Copenaghen, che conquista con design e sostenibilità; e Dublino.

