Weekend del 25 aprile, Assoturismo Confesercenti: vacanze brevi e verso mete vicine
Per il weekend del 25 aprile si stimano circa 4,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane. Ma il quadro resta incerto
Il 25 aprile apre le porte alla stagione dei viaggi primaverili. Quest’anno il tasso medio di saturazione della ricettività disponibile sui portali online si attesta all’80%, con circa 4,7 milioni di pernottamenti stimati nelle strutture ricettive italiane.
È quanto emerge dal monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.
Per il 25 aprile si scelgono destinazioni di prossimità
Lo studio prevede vacanze di breve durata e verso mete vicine, ma sufficienti a dare una spinta ai consumi turistici di primavera.
La domanda si concentrerà soprattutto sulle destinazioni di prossimità: città d’arte, borghi, località outdoor, mare e montagna.
In particolare, le performance migliori si registrano nelle aree montane, dove la saturazione dell’offerta disponibile online raggiunge l’89%, seguite dalle città e dai centri d’arte all’85% e dalle località marine all’84%. Più contenuti i valori per laghi, 75%, località termali, 74%, e aree rurali e di collina, 73%.
Anche sul piano territoriale emergono andamenti differenziati. I tassi più elevati sono rilevati nel Nord Est e nel Nord Ovest, entrambi all’83%, trainati in particolare da Trentino-Alto Adige e Lombardia.
Il Centro si attesta all’80%, con la Toscana in evidenza, mentre Sud e Isole si fermano al 75%, con risultati migliori per Sardegna, Puglia e Sicilia.
Il quadro resta incerto
Secondo l’indagine il quadro resta però segnato da una forte incertezza.
Le tensioni geopolitiche, la crisi energetica e la volatilità dei prezzi dei trasporti stanno incidendo sulle scelte dei viaggiatori e potrebbero influenzare i comportamenti turistici nei prossimi mesi.
La tendenza già visibile è quella di soggiorni più brevi, maggiore attenzione al budget e preferenza per mete considerate più sicure e raggiungibili anche con mezzo proprio.