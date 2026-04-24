Quaranta anni dopo il disastro di Chernobyl Nuova Ecologia lancia l’ebook “Figli della nube”: un volume digitale dedicato all’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo con una selezione di inchieste, reportage, illustrazioni e vignette pubblicate sul mensile di Legambiente dal 1986 a oggi.

Disastro di Chernobyl, l’ebook “Figli della nube”

“L’ebook non è solo un resoconto storico – spiega Legambiente – ma un manifesto d’indagine che analizza l’atomo sotto il profilo ambientale, sanitario e sociale. L’opera si pone come una bussola analitica per orientarsi tra i fatti, offrendo al lettore la consapevolezza necessaria per evitare nuove derive energetiche legate al nucleare, imparando dagli errori del passato”.

Tra inchieste sulla mancata trasparenza e analisi della contaminazione reale, il testo documenta le criticità degli impianti e dà voce ai sopravvissuti, a profili tecnici sui limiti economici e tecnologici dell’energia nucleare.

“Dalle cronache dei primi sit-in per dire “Mai più nucleare” alle storiche vittorie referendarie e alle campagne di solidarietà – spiega Legambiente -, il viaggio arriva fino ai reportage contemporanei sulla vita all’ombra del reattore, arricchito dal potente sarcasmo dei maestri dell’illustrazione italiana. Le loro opere trasformano i dati freddi in vicende umane, ribadendo che una transizione energetica sicura e pulita non è più un’opzione, ma un’urgenza non rinviabile”.

“Questa pubblicazione raccoglie quattro decenni di impegno civile e giornalistico, per informare i cittadini della scelleratezza dell’opzione nucleare – dichiara Francesco Loiacono, direttore della Nuova Ecologia –. Non è solo un racconto amarcord, ma un compendio di giornalismo ambientale che spiega come fare informazione su temi complessi, dove si intrecciano salute, difesa degli ecosistemi e politiche energetiche. Un lavoro costruito con l’impegno instancabile di maestri come Massimo Scalia, fisico e politico scomparso nel 2023, tra i fondatori di Legambiente, che dimostra come coniugare sintesi giornalistica e rigore scientifico nell’affrontare argomenti che generano un dibattito spesso polarizzato e infarcito di bufale”.

“Nuova Ecologia ha trasformato l’informazione sui rischi dell’atomo in un modello di rigore unico – aggiunge Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambient e–. Questa pubblicazione è un faro necessario in un momento surreale in cui il nucleare è al centro delle strategie energetiche del Governo; ripercorre un cammino d’identità associativa fatto di battaglie storiche, dalle vittorie referendarie del 1987 e del 2011 a iniziative di solidarietà come il Progetto Rugiada per i bambini di Chernobyl, fino ai dossier e alle mobilitazioni più recenti contro il ritorno all’atomo e per la realizzazione del deposito di scorie radioattive. Il nucleare è di fatto morto a causa dei suoi costi più alti delle rinnovabili, come raccontano tutti gli scenari dell’Agenzia Internazionale dell’Energia fino al 2050. Puntare oggi sull’atomo non ridurrà i costi energetici né aumenterà la sicurezza del Belpaese; al contrario, rischierà di allungare la vita alla filiera del gas fossile e frenare la decarbonizzazione vincolandoci a investimenti incerti, alimentando conflitti, bloccando l’unica strada sicura e a basso costo, fatta di rinnovabili, efficienza, accumuli e reti intelligenti”.