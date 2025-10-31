Caffè e cacao, i piaceri amari del rincaro e la fragilità del gusto mondiale

Fra shock climatici e mercati nervosi, caffè e cacao sono diventati un lusso quotidiano

Caffè e cacao, i piaceri amari del rincaro: il clima, i costi e la finanza spingono i prezzi alle stelle (Foto Pixabay)

Il risveglio con un caffè, un espresso o una tavoletta di cioccolato è diventato un piccolo lusso quotidiano. Negli ultimi anni, i prezzi di caffè e cacao hanno registrato aumenti record, frutto di una combinazione di fattori climatici, economici e speculativi che stanno mettendo sotto pressione due filiere strategiche per l’economia globale e per l’Italia, patria del rito del caffè e grande trasformatore di cioccolato.

Eventi meteo estremi e prezzo del caffè

Il primo motore del rincaro è ambientale. Le principali aree produttrici di caffè — Brasile, Vietnam e Colombia — stanno affrontando eventi climatici sempre più estremi: siccità prolungate, piogge irregolari, ondate di calore. Tutti elementi che riducono la resa dei raccolti e ne peggiorano la qualità. A queste difficoltà si aggiungono parassiti e malattie come la “ruggine del caffè” (Hemileia vastatrix), che prosperano in un contesto climatico alterato.

L’offerta cala, ma la domanda non si ferma. La crescita dei consumi nei paesi emergenti, in particolare in Asia e in Cina, ha reso il mercato globale del caffè più competitivo. Il risultato è un evidente squilibrio: meno disponibilità e più richiesta, con conseguente pressione sui prezzi.

I dati parlano chiaro. In Italia, il prezzo medio della tazzina di espresso ha raggiunto 1,21 euro alla fine del 2024, con un aumento del +18% rispetto al 2021. Nelle grandi città come Bolzano e Trento si superano facilmente 1,35 euro, mentre nel Sud Italia si resta, in media, poco sopra l’euro. Anche il caffè tostato al dettaglio ha seguito la stessa tendenza: da 8,86 euro al chilo nel 2021 a 12,66 euro nel 2024, pari a un rincaro del 42,8%.

Cacao in crisi

Le tensioni non risparmiano nemmeno il cacao. Costa d’Avorio e Ghana, da cui proviene oltre il 60% della produzione mondiale, stanno affrontando una crisi strutturale. Le piante, spesso vecchie e non sostituite, soffrono per virus come il cacao swollen shoot, per la scarsità d’acqua e per le conseguenze di El Niño. Gli eventi climatici estremi hanno ridotto le rese fino al 14% in una sola stagione, mentre l’espansione delle miniere d’oro ha sottratto terreni agricoli, aggravando la scarsità di offerta.

Nel frattempo, le nuove normative europee contro la deforestazione e per la tracciabilità delle materie prime impongono controlli e certificazioni più rigorose, che si traducono in ulteriori costi per i produttori. Un passaggio necessario per garantire sostenibilità, ma oneroso in un contesto già fragile.

I numeri dei mercati internazionali confermano la tensione: tra il 2022 e il 2025 il prezzo del cacao è triplicato, da 3.500 a oltre 12.000 euro a tonnellata. Le quotazioni hanno registrato un +170% solo nel 2024, e in Italia il prezzo medio di una barretta da 100 grammi è salito da 1,26 a 1,60 euro in tre anni.

La speculazione finanziaria

A complicare ulteriormente il quadro interviene la speculazione finanziaria. I mercati dei futures su caffè e cacao sono altamente volatili e sensibili a shock reali e percepiti. Gli operatori istituzionali — fondi d’investimento, hedge fund e speculatori — acquistano contratti anticipatamente o coprono posizioni corte, amplificando gli sbalzi di prezzo. È un effetto domino: bastano poche notizie negative sui raccolti per innescare ondate di acquisti “di panico” e nuovi record di quotazione.

La tempesta perfetta e la fragilità delle catene mondiali

La combinazione di questi fattori crea una “tempesta perfetta”: produzione in calo, costi in crescita, logistica complessa e volatilità finanziaria. E le conseguenze arrivano dritte al consumatore. In Italia, tra il 2021 e il 2025, la spesa media per il caffè domestico è aumentata da 59,50 a 81,83 euro annui, mentre il cioccolato ha subito rincari medi del 27%.

Ma il problema non è solo il prezzo. La sostenibilità futura delle filiere è in discussione. Se i margini dei coltivatori si riducono, cresce il rischio di abbandono delle piantagioni e di scarsa manutenzione. Una spirale pericolosa che potrebbe ridurre ulteriormente l’offerta e alimentare nuovi rialzi.

Così, tra shock climatici e mercati nervosi, caffè e cacao rischiano di diventare simboli di una nuova normalità: quella in cui i piaceri quotidiani, una tazzina o una tavoletta, raccontano molto più dell’inflazione — raccontano la fragilità delle catene globali su cui si regge il gusto del mondo.

di Alessandro Maiocchi – Esperto Marketing, Consumo e Post-consumo