“La salute nasce a tavola” non è solo uno slogan, ma il principio guida dell’iniziativa inaugurata al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, primo ospedale in Italia ad ospitare un mercato contadino al proprio interno. Un luogo pensato per rendere accessibili a pazienti, familiari, visitatori e personale sanitario prodotti freschi, stagionali e tracciabili, provenienti esclusivamente da aziende agricole italiane. L’idea è semplice quanto ambiziosa: riportare il binomio cibo e salute vero al centro dei percorsi di prevenzione.

Filiera corta e identità agroalimentare

Il mercato valorizza la biodiversità dei territori e la qualità delle filiere nazionali, richiamando la forza del sistema agroalimentare italiano: circa 900 prodotti Dop e Igp, un export che supera i 70 miliardi di euro e oltre un milione di imprese agricole impegnate nella tutela del territorio e della sicurezza alimentare. Una ricchezza che diventa strumento concreto di salute pubblica quando incontra i luoghi della cura.

“Il cibo è la prima medicina”

I messaggi che accompagnano l’esperienza del mercato raccontano una visione precisa: mangiare bene significa prevenire. “Il cibo è la prima medicina” e “più vicini all’agricoltura significa più lontani dalle malattie” sono i principi che guidano una sperimentazione destinata a diventare un modello nazionale. L’obiettivo è avvicinare i cittadini a un’alimentazione fatta di ingredienti semplici, naturali e sicuri, riducendo il consumo di prodotti ultratrasformati.

Un percorso educativo tra scienza e quotidianità

All’interno del mercato è stato allestito un percorso espositivo dedicato al rapporto tra alimentazione e salute. Attraverso messaggi chiari e immediati – “segui le stagioni, non le pubblicità”, “leggi l’etichetta”, “più cibi naturali e meno ultratrasformati” – i visitatori vengono accompagnati “dal campo al mercato, dal mercato alla tavola”. Il riferimento a Ippocrate, “fa’ che il cibo sia la tua medicina”, diventa il filo conduttore di una narrazione che unisce sapere scientifico e gesti quotidiani.

La dieta mediterranea come alleata terapeutica

L’esposizione illustra, con il supporto di evidenze scientifiche, gli effetti benefici degli alimenti cardine della dieta mediterranea. Olio extravergine e pesce azzurro per la salute cardiovascolare, legumi per il controllo del colesterolo, frutta secca per le funzioni cognitive, cereali integrali per un’energia stabile, agrumi e verdure ricche di antiossidanti per rafforzare il sistema immunitario. Una dimostrazione concreta di come investire in cibo sano significhi anche ridurre il ricorso ai farmaci.

I “pacchi della salute”

Nel periodo natalizio il mercato propone anche i “pacchi della salute”, selezioni di alimenti ad alto valore nutrizionale certificate da un bollino del Gemelli e realizzate con le aziende agricole di Campagna Amica di Coldiretti. Legumi, olio extravergine, pesce azzurro marinato, frutta secca, pasta di grani antichi e passate biologiche integrali compongono confezioni che trasformano il dono in un gesto di prevenzione. Un invito concreto a “sbucciare di più e scartare di meno”.

Alimentazione corretta, investimento collettivo

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di promozione del binomio cibo e salute. Secondo la Fondazione Aletheia, la cattiva alimentazione costa all’Italia circa 12 miliardi di euro l’anno in patologie croniche legate a scelte alimentari scorrette, soprattutto tra i più giovani. Portare il cibo sano in ospedale significa allora non solo curare, ma educare, prevenire e costruire un modello di benessere sostenibile per l’intera collettività.