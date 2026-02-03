WWF Italia: lo spreco alimentare una delle forme più silenziose di perdita di biodiversità

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare il WWF Italia interviene, ricordando che lo spreco alimentare è “una delle forme più silenziose di perdita di biodiversità: usa e consuma natura senza produrre nutrimento” e segnala, nell’ambito della sua campagna Our Future, come “gettare il cibo non consumato non sia solo una ingiustizia sociale ma anche un grave danno per la Natura”.

Spreco alimentare, WWF Italia: un fenomeno globale

Le dimensioni del fenomeno sono globali: ogni anno – ricorda il WWF Italia – si sprecano circa 1 miliardo di tonnellate di cibo, a fronte di 673 milioni di persone che soffrono la fame e oltre 2 miliardi che vivono in condizioni di insicurezza alimentare.

“Il cibo che non viene consumato – denuncia l’organizzazione – ad oggi utilizza inutilmente circa il 30% dei terreni agricoli globali, 250 km³ di acqua dolce ed emette oltre 3 miliardi di tonnellate di CO2, contribuendo al sovrasfruttamento delle risorse, alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità”.

Anche in Europa l’impatto è rilevante: lo spreco alimentare è responsabile di circa il 16% degli impatti ambientali complessivi del sistema alimentare, contribuendoper il 12% all’uso di acqua, per il 16% all’uso del suolo, per il 15% all’alterazione degli ecosistemi marini e per il 16% alle emissioni di CO₂. Se fosse un Paese, lo spreco alimentare sarebbe il quinto maggiore emettitore di gas serra dell’UE.

“Oltre il 60% del cibo sprecato in Europa – ricorda ancora il WWF Italia – proviene dalla fase di consumo finale (dalle nostre case e poi dalla ristorazione) ed è responsabile di oltre il 70% degli impatti ambientali complessivi legati allo spreco in Europa”.

Cambiare rotta con piccoli gesti quotidiani

Per il WWF Italia, dunque, è necessario agire per cambiare rotta.

“Ridurre lo spreco alimentare è una delle modalità più immediate per determinare un risparmio per i consumatori e gli operatori, per ridurre la pressione sugli ecosistemi, biodiversità e habitat naturali, senza compromettere la sicurezza alimentare, ed è uno dei modi più concreti per contribuire al recupero di nutrienti e di materie prime secondarie, per la produzione di mangimi, per sostenere la bioeconomia, per migliorare la gestione dei rifiuti e sviluppare le energie rinnovabili”, afferma Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del WWF Italia.

Bastano, quindi, pochi gesti quotidiani per fare la differenza – ricorda Alessi: “imparare a interpretare correttamente le date di scadenza e i termini minimi di conservazione, pianificare gli acquisti con attenzione, acquistando quantità adeguate al proprio nucleo familiare e al consumo individuale, preparare porzioni corrette rispetto al proprio fabbisogno, preferire prodotti freschi e di stagione, sostenere filiere locali e acquistando quanto più possibile prodotti provenienti da agricoltura biologica”.