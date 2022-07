Yuka, si chiude con accettazione di impegni l’istruttoria avviata dall’Antitrust

L’Antitrust ha accettato e reso obbligatori gli impegni proposti dall’app Yuka a seguito dell’avvio di un’istruttoria per pratica commerciale scorretta. L’app, scaricabile dagli App Store di Google e Apple, si propone di dare una valutazione salutistica dei prodotti alimentari basata in larga misura sul sistema NutriScore, fornendo proposte alternative per i prodotti giudicati mediocri o scarsi.

Il procedimento avviato dall’Autorità concerne, in particolare, la valutazione attribuita dall’app Yuka alle caratteristiche nutrizionali e salutistiche dei prodotti presenti nel proprio database, la comunicazione dei fondamenti scientifici e dell’affidabilità di tale valutazione, le modalità di selezione e presentazione delle alternative di consumo proposte per i prodotti con giudizi negativi, i diritti garantiti da Yuka ai consumatori in caso di controversie.

Yuka, l’indagine dell’Antitrust

In sede di avvio dell’istruttoria – si legge nel bollettino Antitrust – l’Autorità “ha ritenuto che le informazioni e i chiarimenti forniti agli utilizzatori sulle modalità di interpretazione dei risultati e sulla attribuzione dei punteggi fossero insufficienti a circoscrivere il carattere assoluto dei giudizi della app, che appare produrre una dicotomia tra cibi/prodotti “buoni” (valutazioni “eccellente” e “buono”) e “cattivi” (valutazione “mediocre” e “scarso”)”.

Questo, secondo il parere dell’Antitrust, può indurre nel consumatore una “fuorviante percezione dell’“equilibrio nutrizionale” di un dato prodotto, in quanto prescinde dalle esigenze complessive di un individuo (dieta e stile di vita), nonché dalla quantità e dalla frequenza di assunzione all’interno di un regime alimentare variegato ed equilibrato”.

In questo senso – prosegue l’Autorità – “l’app Yuka avrebbe potuto alterare la capacità di scelta dei consumatori, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, inducendoli a ritenere, contrariamente al vero, che prodotti ai quali sono attribuiti bassi punteggi e giudizi mediocre/scarso siano privi di un rilevante apporto nutritivo e quindi da evitare da un punto di vista salutistico, attribuendo invece proprietà salutistiche, a prescindere dal contributo ad una dieta sana ed equilibrata, ai prodotti con alti punteggi e giudizi positivi”.

Inoltre, secondo quanto rilevato dall’Autorità – “il professionista non chiariva adeguatamente la metodologia utilizzata per costruire i punteggi attribuiti dall’app Yuka e le eventuali differenze con quelli del Nutri-Score. I rimandi ai siti di istituzioni francesi e internazionali, con riguardo sia al Nutri-Score che agli additivi, lasciavano intendere che la metodologia di Yuka troverebbe riscontro nella documentazione e negli studi prodotti da tali istituzioni, in possibile violazione degli artt. 22 e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo”.

L’Antitrust accetta gli impegni

Come detto, dunque, l’istruttoria avviata dall’Antitrust si è chiusa con l’accettazione degli impegni proposti da Yuka.

Il procedimento – si legge nel bollettino – è stato avviato per valutare l’idoneità di Yuka a orientare in maniera corretta le scelte di acquisto dei consumatori in materia di nutrizione.

L’Autorità ritiene, dunque, che “gli impegni assunti da Yuka siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale e di violazione dei diritti dei consumatori contestati nella comunicazione di avvio del 5 novembre 2021. Appaiono, infatti, in grado di assicurare un uso corretto e non fuorviante dei giudizi della app; di chiarire il meccanismo in base al quale sono presentate e ordinate le alternative; di definire correttamente il Foro Competente”.

Il commento dello Studio Zoppini

“Nel corso del procedimento – sottolinea in una nota lo Studio Zoppini, che ha assistito la società francese Yuca – è stato chiarito che l’app è solo in parte basata sul Nutri-Score, perché utilizza una propria metodologia di attribuzione dei punteggi in grado di produrre risultati significativamente differenti, tenuto conto anche, tra gli altri criteri adoperati, di quello relativo agli additivi. […] Il procedimento che ha riguardato Yuka si inserisce nel dibattito europeo teso a valutare l’introduzione di strumenti che aiutino i consumatori a compiere scelte alimentari sane e corrette, al fine di prevenire l’insorgenza dell’obesità e di altre malattie legate alla dieta alimentare. Infatti, entro la fine del 2022, la Commissione Europea presenterà una proposta legislativa per armonizzare, a titolo obbligatorio, gli schemi di etichettatura fronte-pacco nell’Unione Europea e per una identificazione e profilazione dei nutrienti volte a limitare la promozione di cibi con un elevato contenuto di grasso, zuccheri e sale”.

