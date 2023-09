Clean Air Day, Legambiente: migliorare la qualità dell’aria per tutelare cittadini e ambiente

“Insieme per l’aria pulita” è il tema della quarta Giornata internazionale annuale dell’aria pulita per i cieli blu, proclamata dalle Nazioni Unite, che si celebra oggi 7 settembre. Con questo appuntamento, le Nazioni Unite vogliono ribadire l’importanza e l’urgenza di sensibilizzare l’opinione pubblica a tutti i livelli, e di promuovere e facilitare azioni per migliorare la qualità dell’aria.

L’inquinamento atmosferico indoor e outdoor, infatti, ha un impatto diretto sulla salute umana e dell’ecosistema. Basti pensare che secondo l’ultimo rapporto Mal’aria di Legambiente, che ha monitorato la qualità dell’aria in 95 città italiane nell’anno 2022, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti per il 2030. Rispetto a questi nuovi target europei – ricorda l’associazione ambientalista – ad oggi sarebbero fuorilegge il 76% delle città per il PM10, l’84% per il PM2.5 e il 61% per l’NO2.

“Il tema di questa edizione del Clean Air Day è dedicato, quindi, all’azione collettiva, all’urgenza di costruire partenariati più forti, individuare maggiori investimenti e condividere la responsabilità per il superamento dell’inquinamento atmosferico – commenta Legambiente -. La natura transfrontaliera dell’inquinamento atmosferico richiede partenariati locali, nazionali, regionali e globali per affrontare il problema”.

Clean Air Day, le iniziative di Legambiente

Per questi motivi Legambiente, nell’ambito del progetto LIFE MODERn NEC, aderisce al Clean Air Day e organizza eventi di confronto e informazione sul territorio per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico e aumentare il consenso verso le tematiche ambientali e sulla necessità di migliorare la qualità dell’aria. Un’azione necessaria per limitare i danni alla salute umana e agli ecosistemi naturali (qui tutte le informazioni sul progetto e sugli eventi in programma).

In particolare, il progetto LIFE MODERn NEC ha l’obiettivo di migliorare il sistema di valutazione degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi forestali e di acqua dolce, previsto dalla Direttiva Europea 2016/2284, (NEC), ovvero lo strumento che legifera sulla riduzione di emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici. Uno degli aspetti della Direttiva riguarda il monitoraggio degli ecosistemi forestali e di acqua dolce, come strumento di controllo per la riduzione delle emissioni.

“Tutti hanno un ruolo da svolgere nel pulire la nostra aria e proteggere la nostra salute, e tutti possono trarne beneficio: un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, compresa l’aria pulita, è parte integrante del pieno godimento di molti diritti umani – dichiara Legambiente -. In particolare, grazie al progetto LIFE MODERn NEC, abbiamo l’opportunità di informare la cittadinanza sull’impatto negativo dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi forestali e di acqua dolce che ne subiscono gli effetti, anche a migliaia di chilometri di distanza dal punto di origine. Dunque, è urgente migliorare la qualità dell’aria per garantire la salute dei cittadini, ridurre gli impatti sull’ambiente e rispettare gli obiettivi fissati al 2030”.

