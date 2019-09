Fridays for Future, il WWF chiede un New Deal per la Natura e le Persone

L’attenzione per il clima è alta. Finalmente, si potrebbe dire. Non c’è molto tempo per agire e non c’è neanche tempo per dubitare, dal momento che gli eventi estremi, le calamità naturali, gli incendi devastanti dal Brasile alla Russia, richiedono un intervento immediato a tutela dell’ambiente e delle persone.

I giovani l’hanno capito e stanno scendendo in piazza, oggi e per tutta la settimana, nei Fridays for Future che diventano anche una settimana di mobilitazione tutta dedicata al clima. Ci sarà il vertice delle Nazioni Unite la prossima settimana a New York. E per l’occasione, il WWF chiede «un Nuovo ambizioso Accordo globale per la Natura e le Persone (New Deal for Nature and People), che unisca gli sforzi verso un futuro sicuro».

The #ClimateActionPortal brings together climate commitments from around the 🌏 on one interactive map.

Discover the #ClimateAmbition of governments, regions, cities, companies, investors and organizations in your country at https://t.co/tZDmWoxnOJ pic.twitter.com/Kaxu1Lioi1

— UN Climate Change (@UNFCCC) September 19, 2019