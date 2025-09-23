Consumatori al Gazometro per il “Patto per la plastica bio e circolare”

Le associazioni dei consumatori si riuniscono al Gazometro per il “Patto per la plastica bio e circolare”, un manifesto sull’uso delle plastiche, risultato di un percorso di condivisione tra le associazioni anche grazie alla piattaforma di dialogo messa a disposizione da Versalis, società chimica di Eni.

Sono 14 le associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, IConsumatori, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon), aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che ieri si sono incontrate al Gazometro di Roma per sottoscrivere il “Patto per la plastica bio e circolare”. Il Patto è un “manifesto condiviso per rafforzare i principi e gli impegni per un uso più responsabile, sostenibile e trasparente delle plastiche”, informa una nota stampa.

Il documento, prosegue la nota, evidenzia opportunità e vantaggi dell’utilizzo di plastiche per imballaggi da materie prime rinnovabili e circolari, che possano contribuire a ridurre le emissioni di CO2, e l’importanza dell’eco-design per ridurre i materiali degli imballaggi e favorirne la separabilità per il corretto riciclo. Viene anche evidenziata la centralità della filiera produttiva delle plastiche nello sviluppo di imballaggi funzionali a preservare la conservazione degli alimenti, per contribuire a contenerne gli sprechi, oltre che l’invito a utilizzare etichette chiare, trasparenti, con informazioni verificabili e accessibili a tutti. Il documento ribadisce anche il ruolo attivo e consapevole del consumatore nelle varie fasi di consumo e smaltimento degli imballaggi.