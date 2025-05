Raccolta differenziata, COREPLA: nel 2024 crescono raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica

Secondo i dati COREPLA l’Italia va verso gli obiettivi UE con un anno di anticipo. Numeri in aumento per la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in plastica; cresce anche il coinvolgimento dei territori e delle imprese della filiera.

In Italia aumenta la raccolta differenziata della plastica: è quanto emerso dai dati COREPLA (il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), che ha registrato anche un riciclo in linea con gli obiettivi europei e una partecipazione sempre più ampia di cittadini, imprese e amministrazioni locali.

Raccolta differenziata, cresce il riciclo degli imballaggi in plastica

Nel 2024, nel nostro Paese sono state raccolte in modo differenziato oltre 1.500.000 tonnellate di imballaggi in plastica, con un incremento del 4% rispetto al 2023 e una media pro capite superiore a 26 kg. Un segnale concreto di un impegno collettivo in crescita verso un’economia sempre più circolare.

In particolare, secondo i dati COREPLA, la Sardegna si conferma prima per raccolta pro capite (36,4 kg per abitante), seguita da Veneto (30,9 kg) e Liguria (29,6 kg), quest’ultima in crescita dell’11%. Da segnalare la Basilicata, che con un +40% risale significativamente tra le regioni più virtuose.

Il sistema COREPLA ha coinvolto 7.396 Comuni, coprendo il 97% della popolazione italiana, pari a oltre 57 milioni di cittadini. Il riciclo ha raggiunto 931.096 tonnellate, avvicinando con un anno di anticipo l’obiettivo europeo del 50%.

Quanto ai materiali non ancora riciclabili, l’87% è stato recuperato dai cementifici come sostituto dei combustibili fossili, il 13% nei termovalorizzatori, mentre solo lo 0,06% è stato destinato a discarica.