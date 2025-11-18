E’ in corso Cop 30, la conferenza per il clima e a dieci anni dall’Accordo di Parigi, l’azione climatica globale fa progressi ma i paesi del mondo procedono troppo lentamente nel raggiungere gli obiettivi preposti. E l’Italia continua a perdere terreno. La conferma arriva dalla classifica “Climate Change Performance Index 2026” .

Nel 2025 la Penisola retrocede al 46 esimo posto in classifica, perdendo tre posizioni rispetto allo scorso anno (era 43esima) e ben 17 rispetto al 2022 (quando era 29esima). Una caduta libera che la fa restare anche quest’anno ben lontana dalle posizioni di vertice che vedono dominare la Danimarca (4°), seguita da Regno Unito (5°) e Marocco (6°).

L’Italia paga lo scotto di una politica climatica nazionale (58° posto della specifica classifica) fortemente inadeguata a fronteggiare l’emergenza climatica. Infatti, l’aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) consente una riduzione complessiva delle emissioni entro il 2030 di appena il 44.3%. Un ulteriore passo indietro rispetto al 51% previsto dal PNRR, già inadeguato in confronto all’obiettivo europeo del 55%.

“Sul fronte energetico il nostro Paese continua ad avere una visione miope che sta facendo fare solo passi indietro anche nella lotta alla crisi climatica, creando al tempo stesso nuove dipendenze energetiche dall’estero, da Paesi instabili politicamente”, commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

La performance dell’Italia

Nel periodo 1990-2023 le emissioni climalteranti italiane sono diminuite del 26.4% e con le politiche correnti, secondo le proiezioni Ispra, entro il 2030 sarà possibile una riduzione delle emissioni nazionali di solo il 42%, includendo anche gli assorbimenti. Ritardo dovuto anche alla crescita ancora lenta delle rinnovabili.

Nel 2023 la quota del consumo da fonti rinnovabili, sul consumo finale lordo di energia, si è attestato ad appena il 19.6%, performance fortemente inadeguata a raggiungere l’obiettivo del 39.4% previsto dal PNIEC. L’Ispra sottolinea, infatti, che il ritmo di crescita delle rinnovabili dovrebbe essere circa quattro volte superiore rispetto al passato per centrare l’obiettivo del PNIEC.

La classifica globale

Tornando al report, anche quest’anno le prime tre posizioni della classifica non sono state attribuite, in quanto nessuno dei Paesi ha ancora raggiunto la performance necessaria per contribuire a contenere con efficacia il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1.5°C.

Si conferma in testa alla classifica con il quarto posto la Danimarca, grazie soprattutto alla significativa riduzione delle emissioni climalteranti ed allo sviluppo delle rinnovabili, soprattutto offshore. Segue il Regno Unito (5°) grazie ad una più ambiziosa politica climatica ed al phase-out del carbone, nonostante il ritardo nello sviluppo delle rinnovabili.

Sale il Marocco che si posiziona nel terzetto di testa (6°) con un’efficace politica climatica che garantisce emissioni pro-capite molto basse e consistenti investimenti nel trasporto pubblico. Anche quest’anno, i Paesi esportatori e utilizzatori di combustibili fossili si posizionano in coda alla classifica dove troviamo, subito dopo la Russia, Stati Uniti, Iran ed Arabia Saudita.

La peggiore performance climatica, tra i grandi emettitori globali, quest’anno è quella dell’India (23°) che scende di ben 13 posizioni. Nonostante il promettente trend delle rinnovabili, le emissioni continuano ad aumentare per il crescente ricorso al carbone, con nuove centrali in programma e senza una roadmap per il suo phase-out.

L’Unione europea (20°) scende di tre posizioni, con solo 15 Paesi nella parte medio-alta. Nonostante il significativo passo in avanti della Spagna (14°) che sale di 5 posizioni per la crescente efficacia della sua politica climatica ed energetica.