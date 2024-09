Direttiva “case green”, presentato il position paper di Adiconsum

Adiconsum interviene sulla Direttiva “case green”: “serve Piano nazionale di ristrutturazione edilizia e una Rete per cogliere gli obiettivi della Direttiva”

“Il recepimento della Direttiva “case green” deve essere l’occasione per realizzare un Piano nazionale di ristrutturazione dell’edilizia del Paese, rigenerando gli edifici pubblici e privati, migliorandone il risparmio energetico attraverso la sicurezza degli impianti e l’innovazione, per una transizione sostenibile”: così Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale, in occasione della presentazione del Position Paper dell’associazione sulla Direttiva Case green, avvenuta pochi giorni fa nell’ambito del Remtech Expo.

“Anche il Decreto “Salva Casa” – ha dichiarato ancora Masi – in questo senso potrebbe rappresentare un’occasione non solo formale, ma sostanziale, di rigenerazione e di sicurezza del rilevante patrimonio edilizio, pubblico e privato, del nostro Paese”.

La posizione di Adiconsum sulla Direttiva Case green

Secondo la nuova normativa europea, a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti a emissioni zero. Inoltre, entro il 2050, l’intero patrimonio edilizio dei 27 Paesi dell’Unione Europea dovrà conformarsi a questi standard.

Adiconsum, come riportato nel proprio Position Paper, propone di:

rendere strutturali gli incentivi esistenti sulle ristrutturazioni e sull’efficientamento energetico

anticipare il costo degli interventi necessari da parte delle aziende fornitrici di energia elettrica, recuperandolo negli anni in bolletta con il risparmio che si genera

reintrodurre lo sconto in fattura limitato alle aziende qualificate che aderiranno al Piano nazionale di ristrutturazione dell’edilizia

creare un Fondo sociale solo a beneficio degli incapienti e di coloro che sono in povertà energetica.

“C’è anche bisogno – ha affermato De Masi durante la presentazione – di creare una Rete con tutti gli stakeholder che si occupano di casa, per cogliere gli obiettivi della Direttiva Case Green, che dobbiamo assolutamente raggiungere il prima possibile”.

L’associazione intende, inoltre, integrare il Position Paper con i temi della rigenerazione, dell’efficientamento energetico e della sicurezza delle abitazioni.

Il tema della casa sarà centrale anche nel “Villaggio della Sostenibilità”, che si terrà nell’ambito del prossimo Congresso di Adiconsum e che verterà sulle seguenti tematiche: salute, vivibilità, sicurezza, sostenibilità, innovazione, per arrivare all’inclusione sociale.

