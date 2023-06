Educazione ambientale, oltre 117.500 studenti hanno aderito al progetto “Mi Curo di Te”

Sono oltre 9.000 gli studenti delle 109 scuole laziali (oltre 117.500 studenti e studentesse in tutta Italia) che hanno aderito, insieme a docenti e insegnanti, all’edizione 2022/2023 di “Mi Curo di Te”, il programma di educazione ambientale promosso da WWF Italia e Regina (Gruppo Sofidel) per scoprire, conoscere e amare il nostro Pianeta.

Mi Curo Di Te, i temi del progetto

Partendo dalla conoscenza dell’Agenda ONU 2030, la nona edizione del progetto ha condotto gli studenti e le studentesse a confrontarsi sui temi della scarsità e dell’inquinamento dell’acqua e sull’impatto di questi fenomeni sullo stato di salute di oceani, mari, fiumi e laghi. Gli insegnanti delle classi hanno scaricato dal sito dedicato il kit educativo con schede didattiche, giochi interattivi e quiz digitali per portare in classe i temi affrontati e organizzare laboratori e attività pratiche, stimolando la curiosità degli studenti e motivandoli all’adozione di comportamenti sostenibili.

Gli studenti hanno anche dato via libera alla loro creatività realizzando un elaborato: un poster per le scuole primarie, per raccontare dettagli ed emozioni suscitate dal percorso svolto; uno slogan di classe per quelle secondarie di primo grado, per sensibilizzare su un uso responsabile della risorsa idrica e sui gesti quotidiani che ciascuno può adottare per contribuire a limitare gli sprechi di acqua.

Le scuole premiate

Delle 1.130 scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato all’iniziativa, sono 20 quelle premiate:

1° Primaria “S. D. Savio – T. Fiore” di Gravina in Puglia (Bari); Secondaria di primo grado “A. Balzico” di Cava de’ Tirreni (Salerno). Premio: 1.000 euro in buoni spesa per materiale didattico;

2° Primaria “G. Modugno” di Barletta (Barletta-Andria-Trani); Secondaria di primo grado “Angri Galvani-Opromolla” di Angri (Salerno). Premio: 600 euro in buoni;

3° Primaria “L. Settembrini” di Maddaloni (Caserta); Secondaria di primo grado “Piana – Capo d’Orlando (Messina). Premio: 400 euro in buoni.

Tutte le scuole classificate fino al 6° posto – insieme alle 4 scuole primarie e alle 4 scuole secondarie di primo grado estratte a sorte (tra quelle non premiate) – hanno ricevuto anche una fornitura di prodotti Regina (carta igienica e fazzoletti) e l’accesso per i docenti al portale educativo OnePlanetSchool di WWF Italia.

