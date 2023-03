Gas fluorurati, il Parlamento UE chiede l’eliminazione completa entro il 2050

Il Parlamento UE ha chiesto di accelerare la riduzione degli idrofluorocarburi ed eliminarli gradualmente entro il 2050. Si tratta di gas utilizzati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di protezione antincendio e in pompe di calore

Il Parlamento UE è pronto a negoziare con i governi UE un’ulteriore riduzione delle emissioni di gas fluorurati, per conseguire gli obiettivi climatici dell’UE e globali. I deputati, infatti, hanno adottato la loro posizione con 426 voti favorevoli, 109 contrari e 52 astensioni.

I gas fluorurati ad effetto serra – che includono idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto – sono gas a effetto serra artificiali (GHG) a elevata pericolosità per il riscaldamento globale – spiega il Parlamento UE in una nota. – Utilizzati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di protezione antincendio, in pompe di calore, schiume e aerosol, sono trattati all’interno dell’accordo di Parigi insieme a CO2, metano e protossido di azoto e rappresentano circa il 2,5 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE.

Gas fluorurati, le richieste del Parlamento UE

Il Parlamento UE chiede, in primo luogo, una riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) sul mercato UE a partire dal 2039, con l’eliminazione completa del loro consumo e produzione entro il 2050.

I deputati chiedono, inoltre, di promuovere soluzioni alternative e la lotta contro le attività illegali. Per promuovere l’adozione di soluzioni rispettose del clima e garantire certezze ai consumatori e agli investitori, il Parlamento UE vuole rafforzare i requisiti che disciplinano l’immissione di prodotti contenenti gas fluorurati sul mercato unico UE.

La proposta – si legge nella nota – prevede specifiche date per la graduale eliminazione dei gas fluorurati in settori in cui è tecnologicamente ed economicamente fattibile passare ad alternative, come per la produzione di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore e quadri elettrici.

Inoltre, i deputati vogliono migliorare il monitoraggio del commercio illegale di gas fluorurati, consentendo alle autorità doganali di sequestrare e confiscare i gas fluorurati a effetto serra importati o esportati in violazione del presente regolamento e in linea con la direttiva sulla criminalità ambientale.

Quando il Consiglio avrà raggiunto un accordo sulla propria posizione negoziale, i deputati saranno pronti ad avviare i negoziati sulla forma definitiva della legislazione.

