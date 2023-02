Inquinamento dell’aria, Snpa: nel 2022 stabile il particolato, picchi di ozono in estate

Secondo l’analisi Snpa, nonostante il superamento dei valori limite in alcune aree del Paese, nel complesso prosegue l’andamento decrescente degli inquinanti negli ultimi dieci anni. Per l’ozono solo 11% stazioni entro i limiti nel 2022

Prosegue l’andamento decrescente dell’inquinamento dell’aria negli ultimi dieci anni, secondo i dati Snpa 2022 (Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente): risulta stabile il particolato e scende il biossido di azoto, mentre in estate si registrano picchi di ozono.

Inquinamento dell’aria, l’analisi Snpa

Per quanto riguarda il PM10 (particolato) – si legge nell’analisi Snpa – il valore limite giornaliero (50 microgrammi al metro cubo da non superare per più di 35 giorni in un anno) viene rispettato nell’80% delle stazioni di monitoraggio nel 2022, con superamenti in quasi tutto il bacino padano, nell’agglomerato di Napoli-Caserta, nella zona della Valle del Sacco (FR), nell’area della Piana Lucchese e della pianura di Venafro (IS), in provincia di Brindisi, a Roma e nella provincia di Ragusa.

Si registrano percentuali più alte, invece, se si guarda ai valori limite annuali delle polveri sottili PM10 e del PM2.5: a rimanere nei limiti dei 40 microgrammi al metro cubo per il PM10 e dei 25 per il PM2.5 sono rispettivamente il 99,6% e 98,7% dei punti di misura, con poche localizzate eccezioni.

Anche il valore limite annuale del biossido di azoto è rispettato nella larga maggioranza delle stazioni di monitoraggio (97,5%), anche se alcune stazioni, localizzate in grandi aree urbane in prossimità di importanti arterie stradali, hanno registrato un superamento del valore: Torino, Milano, Bergamo, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo. Il valore limite orario è invece rispettato ovunque.

Situazione più complessa per l’ozono – prosegue l’analisi – con livelli di concentrazione che in larga parte del Paese non rispettano gli obiettivi previsti dalla legge: nel 2022 solo l’11% delle stazioni è risultato nei limiti, con particolari picchi in estate dovuti al caldo estremo e all’assenza di precipitazioni.

L’andamento delle emissioni di sostanze climalteranti

“Negli ultimi dieci anni è continuata la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo (-63% rispetto al 2010), ossidi di azoto (-39%) e composti organici volatili (-21%) – spiega l’analisi Snpa -, che si riflette in modo positivo sulle concentrazioni atmosferiche anche del particolato (in quanto questi gas sono coinvolti nella formazione del particolato “secondario” che si forma in atmosfera a partire da essi)”.

“A rallentare i progressi osservati nel trend generale – prosegue – sono le emissioni provenienti dal riscaldamento degli edifici, a causa della forte penetrazione nel mercato dell’uso di dispositivi alimentati a legna o derivati, sostenuta dalle politiche europee per ridurre gli impatti delle emissioni di sostanze climalteranti, poiché la legna è considerata una fonte rinnovabile, e determinata dalla competitività economica per l’utente finale rispetto ad altre fonti”.

Anche su questo fronte, però, lo studio rileva, negli ultimi dieci anni, una tendenza positiva (-27% rispetto al 2010 per le emissioni di particolato e -24% per le emissioni di composti organici volatili), “probabilmente trainata dalle politiche nazionali e locali tese a migliorare l’efficienza dei dispositivi e a promuoverne un uso consapevole”.

Nell’analisi dell’inquinamento dell’aria rileva anche, “pur in un quadro di complessiva significativa riduzione delle emissioni, il settore dei trasporti di persone e beni, le cui emissioni, significative e concentrate nelle aree urbane principali e lungo le strade e autostrade che le connettono, rappresentano la sorgente dominante di ossidi di azoto e una delle principali fonti di composti organici volatili (importanti precursori del particolato secondario) e di particolato carbonioso”.

A questo si aggiungono “le attività agricole e zootecniche, che contribuiscono ai livelli atmosferici di PM, in quanto responsabili della larghissima maggioranza delle emissioni di ammoniaca (uno dei gas “precursori” del particolato secondario)”.

