Salute dei bambini e prevenzione obesità, al via l’azione congiunta europea Health4EUkids

Al via la Joint Action europea Health4EUkids per la promozione della salute dei bambini e delle bambine e la prevenzione dell’obesità. Italia rappresentata dall’Iss

Promozione della salute dei bambini e prevenzione dell’obesità infantile sono gli obiettivi di Health4EUkids, Joint Action europea al via questo mese.

Health4EUkids, l’azione congiunta

A febbraio è infatti partita l’azione europea triennale “Joint Action for the implementation of best practices and research results on Healthy Lifestyle for the health promotion and prevention of non-communicable diseases and risk factors” (JA-Health4EUkids), dedicata all’attuazione delle buone pratiche e dei risultati della ricerca sugli stili di vita sani. L’obiettivo è la promozione della salute delle bambine e dei bambini e la prevenzione delle malattie non trasmissibili e dei fattori di rischio.

L’azione congiunta fa parte delle undici previste dal Programma europeo EU4Health per il periodo 2021-2027. L’iniziativa è coordinata dalla Grecia e vede la partecipazione di undici paesi (Belgio, Croazia, Finlandia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ungheria) che si propongono di ottenere risultati in termini di promozione di stili di vita sani e di prevenire l’obesità infantile e in età scolare, anche aumentando l’attività fisica e promuovendo una sana alimentazione nei bambini e bambine fin dai primi 1000 giorni di vita, nelle famiglie e nelle comunità.

Obesità e stile di vita, sfida per la salute pubblica

Lo scenario di riferimento è quello caratterizzato dai preoccupanti dati sull’obesità.

«A causa del rapido aumento della prevalenza e delle gravi conseguenze per la salute pubblica, l’obesità è comunemente considerata una delle più gravi sfide per la salute pubblica dell’inizio del XXI secolo» (ISS-Epicentro).

Negli ultimi tre decenni la prevalenza del sovrappeso e dell’obesità è aumentata in modo sostanziale. A livello globale, si stima che circa 170 milioni di bambini (di età inferiore ai 18 anni) siano in sovrappeso, con tassi di prevalenza che crescono più rapidamente nei Paesi a reddito medio-basso. L’elevata prevalenza di sovrappeso e obesità ha gravi conseguenze sulla salute ed è un fattore di rischio per molte malattie (fonte: ISS-Epicentro).

Il sovrappeso e l’obesità sono responsabili di circa il 9-12% dei decessi nei vecchi Stati membri dell’Unione Europea (UE) e del 16-20% dei decessi nei 12 Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007; inoltre sono responsabili di circa il 10% del carico totale di malattia nei Paesi dell’Europa occidentale e centrale. In Europa, tra il 1990 e il 2010, il contributo del sovrappeso al carico complessivo di malattia ha raggiunto il 39% e la prevalenza dell’obesità continua ad aumentare, in modo più rapido nei gruppi di popolazione a basso livello socioeconomico, soprattutto nei bambini.

Ed è nei bambini che sovrappeso e obesità rischiano di pregiudicare il futuro, perché sono fenomeni associati a una significativa riduzione della qualità della vita e a un maggior rischio di episodi di bullismo e isolamento sociale.

