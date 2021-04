Ispra: emissioni di gas serra in calo del 9,8% nel 2020

Nel 2020 si stima che le emissioni di gas serra saranno in calo del 9,8% per effetto delle misure e delle restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia

Emissioni di gas serra in calo nel 2019. E nel 2020 «si si attende una consistente riduzione delle emissioni di gas serra a livello nazionale», stimata a meno 9,8% rispetto all’anno precedente, soprattutto per effetto delle limitazioni alla mobilità causate dalla pandemia. Così oggi l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nel 2019, dice l’Ispra, le emissioni di gas serra diminuiscono del 19% rispetto al 1990, passando da 519 a 418 milioni di tonnellate di CO 2 equivalente e del 2,4% rispetto al 2018. La diminuzione è dovuta alla crescita negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico), all’incremento dell’efficienza energetica nei settori industriali e alla riduzione dell’uso del carbone.

#Emissioni, presentazione rapporto #ISPRA, @alebratti DG: “Traguardo riduzione sfida importante, noi ci siamo, convinti che in base ai trend emissivi arriveremo con piccolo margine di errore agli obiettivi da qui ai prossimi 25 anni. Intervenire su tecnologie e stili di vita” pic.twitter.com/kVeiBP222S — ISPRA (@ISPRA_Press) April 15, 2021

Emissioni di gas serra, la stima per il 2020

Restrizioni alla mobilità in pandemia, riduzione del traffico e minore domanda di energia complessiva avranno un impatto sulle emissioni di gas serra nel 2020. Le prime stime indicano un calo.

«Sulla base dei dati disponibili per il 2020, a causa delle restrizioni alla mobilità dovute al COVID-19 su tutto il territorio nazionale, ci si attende una consistente riduzione delle emissioni di gas serra a livello nazionale, previste inferiori del 9,8% rispetto al 2019 a fronte di una riduzione prevista del PIL pari all’8.9% – scrive l’Ispra – L’andamento stimato è dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica (-12,6%), per la minore domanda di energia, e dalla riduzione dei consumi energetici anche negli altri settori, industria (-9,9%), trasporti (-16,8%) a causa della riduzione del traffico privato in ambito urbano, e riscaldamento (-5,8%) per la chiusura parziale o totale degli edifici pubblici e delle attività commerciali».

A febbraio 2021 è stata trasmessa a Bruxelles la Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, elaborata nell’ambito degli impegni dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che individua la neutralità emissiva come obiettivo che l’Italia dovrà raggiungere entro il 2050.