Oggi lo Sciopero per il clima, Legambiente: urgente un decreto sblocca rinnovabili

I giovani attivisti di Legambiente e di #youth4planet aderiscono allo Sciopero per il clima. L’associazione ambientalista chiede al Governo di mettere in campo azioni concrete e politiche climatiche più ambiziose per fermare la crisi climatica ed energetica

Oggi, 25 marzo, i giovani attivisti di Legambiente e di #youth4planet scendono in piazza in oltre 20 città italiane per partecipare allo sciopero per il clima e per dire no alla guerra.

“Invece di pensare all’aumento delle spese militari – afferma Legambiente – si ricordi che per fronteggiare la crisi climatica ed energetica è fondamentale puntare e investire, in primis, su fonti rinnovabili ed efficienza energetica, cosa che in questi anni non è stato fatto; e così ora l’Italia paga lo scotto di questo ricatto del gas e del pesantissimo rincaro delle bollette che grava su famiglie e imprese”.

Per l’associazione ambientalista servono, quindi, politiche climatiche più ambiziose ed efficaci e azioni concrete a partire da un decreto sblocca rinnovabili.

Sciopero per il clima, le richieste di Legambiente

Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani ribadisce, quindi, l’urgenza di un decreto sblocca rinnovabili che permetta di accelerare la spinta che serve allo sviluppo delle rinnovabili in Italia, di sostituire le centrali a gas costruite dopo il blackout nazionale del 2003 e ridurre i consumi annui di gas di 36 miliardi di m3 entro il 2026.

“Servono scelte coraggiose e un’ambiziosa azione climatica in grado di dimezzare le attuali emissioni entro il 2030 – afferma Ciafani. – Impensabile, ad esempio, riattivare gruppi termoelettrici a carbone o a olio combustibile. Bisogna, invece, moltiplicare per venti l’attuale velocità di sviluppo delle fonti rinnovabili. Non basta lo sblocco di sei parchi eolici varato dal Governo, bisogna fare molto più accelerando anche gli iter autorizzativi ed eliminando i sussidi ambientalmente dannosi, stimabili nel nostro Paese, complessivamente, in 35,7 miliardi di euro”.

Tra le azioni da mettere in campo – continua Ciafani – l’Italia deve aggiornare il PNIEC, con l’obiettivo di produzione del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035; autorizzare nei prossimi 12 mesi nuovi impianti a fonti rinnovabili per 90 GW di nuova potenza installata ed escludere, entro aprile 2022, l’autorizzazione paesaggistica per il fotovoltaico integrato sui tetti degli edifici non vincolati dei centri storici.

L’altra grande sfida che l’Italia deve affrontare – sottolinea ancora l’associazione ambientalista – è quella legata allo sviluppo delle comunità energetiche sull’intero territorio, coinvolgendo anche scuole, università, amministrazioni comunali e provinciali, per costituire comunità energetiche rinnovabili e solidali (C.E.R.S) e far diventare la transizione ecologica un’opportunità anche educativa e strutturale.

Per questo Legambiente lo scorso mese ha presentato il manifesto “Scuola e università a zero emissioni”, al quale hanno aderito Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Fridays For Future, Link, Rete degli Studenti Medi, Rete Nazionale Scuole Green, Save the Children, UdS – Unione degli Studenti, Unione degli Universitari.

