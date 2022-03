Cos’è il modello 730 e come funziona

Tutti hanno sentito parlare del modello 730 almeno una volta, ma non è facile capire cos’è esattamente e come funziona. C’è chi non è sicuro di doverlo presentare e chi invece ha dei dubbi su come deve compilarlo. Iniziamo col dire che si tratta di un modulo fiscale che va compilato per effettuare la dichiarazione dei redditi. Inviare questo modulo è un dovere a meno che non si sia esonerati per diversi motivi, ma è anche conveniente perché si possono richiedere i rimborsi di alcune imposte.

Si possono detrarre diverse spese come quelle farmaceutiche o scolastiche, quindi è importante sapere bene come muoversi per poter sfruttare tutti i vantaggi. Chi ha un minimo di dimestichezza con il computer può anche effettuare il 730 online, l’importante è allegare tutti i documenti necessari relativi alle spese e ai redditi. Ma chi deve presentare questo modulo e chi invece non è tenuto a farlo?

Categorie che devono presentare il modello 730

Si può presentare il modello 730 in un periodo specifico dell’anno, avendo in mente una scadenza precisa, che quest’anno corrisponde al 30 settembre 2022. Le categorie coinvolte devono presentare questo modulo con tanto di documenti che attestino i vari redditi ricevuti e le spese sostenute nell’anno precedente. Queste categorie sono:

sacerdoti;

lavoratori dipendenti o pensionati;

chi riceve un’indennità sostitutiva al reddito di lavoro dipendente;

soci che lavorano presso le cooperative;

chi si dedica a lavori socialmente utili;

persone che corrispondono a specifiche cariche pubbliche elettive;

personale della scuola che ha un contratto di lavoro a tempo determinato.

Categorie esonerate dal modello 730

Non tutti devono presentare il 730: alcune categorie non sono tenute a farlo perché non rientrano nei requisiti richiesti. L’esonero può essere per tipo di reddito o per chi percepisce un guadagno da terreni e/o fabbricati che è uguale a o minore di 500 euro. Di seguito una breve lista con le principali categorie esentate:

tipologie specifiche di redditi come pensioni di guerra, pensioni per militari di leva, indennità di accompagnamento, pensioni civili, invalidi civili, alcune borse di studio;

chi ha un reddito da pensione o lavoro dipendente da un solo sostituto d’imposta;

chi ha un’abitazione principale o altri tipi di fabbricati non locati;

chi ha un rapporto di collaborazione continuativa (es. a progetto) con un solo sostituto d’imposta;

chi ha un reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Anche se si rispettano i requisiti richiesti, il 730 deve comunque essere presentato se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o oppure lo sono state ma in misura parziale. Bisogna presentarlo anche se si percepiscono redditi esclusivamente dall’affitto di fabbricati per cui è stata scelta la cedolare secca. Inoltre, anche se non si raggiunge una certa soglia di reddito ma si lavora o si fa parte di una delle categorie esenti, presentare il 730 può essere comunque utile per dichiarare alcune spese sostenute e, in certi casi, ricevere così un rimborso. In base alla propria situazione verrà eseguito un calcolo e si potrà capire se si ha diritto o meno di recuperare le spese effettuate nell’anno precedente (che devono essere provate tramite documenti, scontrini, fatture).

Dato che si tratta di una lista molto lunga e ci sono dei requisiti specifici da rispettare, è importante chiedere informazioni ad un commercialista per non rischiare di sbagliare. Può capitare di pensare di essere esente e non esserlo invece perché si è superata, anche se di poco, la soglia da rispettare. In questo articolo abbiamo citato solo le categorie principali ma ce ne sono molte altre. Ogni persona ha una situazione diversa e deve agire secondo determinati criteri. Se è la prima volta che si compila il 730, meglio recarsi in uno studio o affidarsi a un servizio di 730 online effettuato da professionisti. Quando si avrà più familiarità si potrà scegliere di compilare il modulo precompilato disponibile online nel proprio cassetto fiscale in modo autonomo.

