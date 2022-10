Oscar dell’Ecoturismo, Legambiente premia le realtà che propongono un turismo sostenibile

Legambiente premia 4 strutture ricettive, 9 aree protette e naturalistiche e un tour operator. Premio speciale al Parco nazionale del Gran Paradiso e al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per i loro cento anni insieme per la natura

È un turismo sempre più green, sostenibile e responsabile quello che si sta diffondendo in Italia: dal nord al sud della Penisola sempre più realtà – dalle strutture ricettive ai network alle aree protette – sono in prima linea con iniziative e progetti turistici innovativi attenti all’ambiente e alla valorizzazione di natura e territori, favorendo inclusività e rete. A raccontarlo è la decima edizione dell’Oscar dell’Ecoturismo 2022 di Legambiente, che anche quest’anno premia alcune tra le migliori eccellenze italiane in fatto di accoglienza sostenibile e responsabile.

I vincitori di questa X edizione sono stati premiati oggi a al TTG Travel Experience in programma a Rimini, al termine della tavola rotonda “Il turismo 4.0 tra transizione ecologica e innovazione digitale”, un’occasione per fare anche un bilancio di questi dieci anni di Oscar dell’Ecoturismo.

Dal 2013 al 2022, sono stati premiati ben: 215 strutture ricettive, 48 aree protette, 3 tour operator, 8 realtà tra network, consorzi e associazioni, e 5 servizi turistici.

Oscar dell’Ecoturismo, i vincitori

Quattordici le realtà della Penisola insignite nel 2022 e così suddivise: quattro le strutture ricettive premiate (Hotel Daniel, Acanto Country House, l’Agriturismo Alla Casella, Don Antonio Glamping Village) tra alberghi, agriturismi, camping e B&B per il loro impegno ecosostenibile, insieme a 9 aree protette e naturalistiche (il Parco nazionale del Vesuvio, l’Area Marina protetta Isola dell’Asinara, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nord di Milano, la Riserva naturale regionale Punta Aderci, la Riserva naturale regionale Bosco di Don Venanzio, la Riserva naturale regionale lecceta di Torino di Sangro, il Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo fautori di un turismo che fa bene al territorio) e un tour operator il GARGANO NAT-TOUR.

“Le realtà premiate oggi e in questi dieci anni di Oscar dell’Ecoturismo – dichiara dichiarato Sebastiano Venneri, responsabile nazionale Turismo di Legambiente – indicano la strada migliore che il nostro Paese, tra i più apprezzati e visitati al mondo, deve continuare a percorrere sviluppando e definendo un’idea diversa di turismo: non più di massa, ma dolce e di qualità, attivo e responsabile, sempre più attento all’ambiente. Una tipologia di turismo sempre più apprezzata dalle persone che optano per mete ecofriendly, dove sono state introdotte buone pratiche sostenibili, dov’è c’è attenzione alla filiera agroalimentare di eccellenza, ai servizi turistici in chiave ecologica”.

Premio Speciale, inoltre, per “Cento anni insieme per la natura” ai due parchi centenari d’Italia: quello del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che rappresentano un esempio positivo per la conservazione della natura e la salvaguardia di specie e habitat a rischio estinzione e un modello virtuoso per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare per il settore dell’ecoturismo.

“In questo percorso di turismo green – spiega Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità di Legambiente– non potevano mancare i parchi italiani, che rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo e il rilancio sostenibile dei nostri territori, dal Nord al Sud Italia. Per questo in questi anni di Oscar dell’Ecoturismo abbiamo anche raccontato l’impegno e le azioni messe in campo anche da tanti parchi italiani nella tutela e valorizzazione della natura, ma anche nella conoscenza del territorio”.

