Allarme Adiconsum: ancora troppi gli impianti elettrici non sicuri che causano incendi. Circa il 70% delle abitazioni in Italia costruite prima della L. 46/90 sulla sicurezza

Adiconsum lancia l’allarme per impianti elettrici non sicuri causa di incendi (Foto Pixabay)

Adiconsum ha sollevato un allarme riguardante la sicurezza degli impianti elettrici nelle abitazioni italiane. Secondo quanto riportato, un’enorme percentuale di impianti elettrici in Italia non è sicura o manca di manutenzione, il che costituisce una grave minaccia per la sicurezza delle persone e delle proprietà.

Come verificato da Adiconsum nell’ambito della Campagna “La Casa SI Cura” ( www.lacasasicura.org ), questa problematica è particolarmente preoccupante considerando che circa il 70% delle abitazioni nel paese sono state costruite prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti elettrici.

La situazione solleva una serie di preoccupazioni importanti. Gli impianti elettrici non sicuri o non manutenuti possono rappresentare un rischio significativo di incendi domestici, che possono causare danni alle proprietà, o lesioni personali. Inoltre, gli incendi possono propagarsi rapidamente, mettendo in pericolo non solo la casa interessata, ma anche le abitazioni vicine.

La Legge 46/90 è stata introdotta proprio per garantire standard adeguati di sicurezza negli impianti elettrici, ma il fatto che la maggior parte delle abitazioni sia stata costruita prima della sua adozione solleva interrogativi sul livello di conformità degli impianti esistenti. Questo sottolinea l’importanza di una rigorosa applicazione delle normative sulla sicurezza e della promozione di iniziative per la verifica e l’aggiornamento degli impianti esistenti.

Possibili soluzioni

Adiconsum ha sottolineato la necessità di un’azione immediata per affrontare questa problematica. Tra le possibili misure, l’associazione ha proposto il censimento dello stato degli impianti elettrici negli appartamenti; la manutenzione periodica; l’aggiornamento obbligatorio della certificazione di conformità; l’aggiornamento obbligatorio del libretto di manutenzione e una campagna di sensibilizzazione, da realizzare con le Associazioni Consumatori del CNCU, per informare i cittadini sui comportamenti da seguire per garantire la massima sicurezza anche degli impianti elettrici.

Questa situazione richiede un impegno coordinato da parte delle autorità competenti, delle associazioni di consumatori e degli stessi cittadini. È fondamentale aumentare la consapevolezza sull’importanza della sicurezza degli impianti elettrici e promuovere comportamenti responsabili tra i proprietari di abitazioni. Solo attraverso un approccio collaborativo e proattivo sarà possibile affrontare efficacemente questa minaccia alla sicurezza pubblica.

È importante, infine, considerare il ruolo delle politiche pubbliche nel garantire standard adeguati di sicurezza negli edifici e nell’implementare meccanismi efficaci di controllo e verifica degli impianti elettrici. Investire nella formazione di professionisti qualificati e nell’accesso a servizi di ispezione e manutenzione può contribuire significativamente a ridurre il rischio di incidenti legati agli impianti elettrici nelle abitazioni.

