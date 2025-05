Aumentano i furti in casa: come proteggere contanti e preziosi

La casa è il nostro rifugio, il luogo dove ci sentiamo al sicuro. Eppure, negli ultimi mesi, i dati parlano chiaro: i furti in abitazione sono in aumento. Oltre al danno economico di ciò che viene rubato, è la sensazione di insicurezza che porta sempre più persone ad aumentare la sicurezza e la schermatura della propria dimora.

Si può correre ai ripari prima che sia troppo tardi: proteggere contanti, gioielli, orologi o documenti importanti è possibile con l’aiuto di alcuni strumenti e innovazioni tech.

Prima cosa da fare: installare una cassaforte

Quando si pensa alla sicurezza domestica, la cassaforte è sempre in cima alla lista. E non a caso. È la prima barriera concreta tra i vostri beni e mani indesiderate. Una cassaforte ben scelta, installata con discrezione e dotata di sistema antiscasso certificato, può fare davvero la differenza.

Soluzioni come la linea di Bordogna casseforti fa sì che oltre ai modelli a muro si possano trovare soluzioni di ultima generazione con maggiore difficoltà di apertura da parte dei malviventi. Alcune hanno in dotazione allarmi e altri sistemi smart capaci di alzare il livello di sicurezza rendendo i dispositivi più sicuri. È fondamentale affidarsi a professionisti e soprattutto installarle in luoghi non facilmente rintracciabili.

Scegliere un buon sistema di allarme

Assolutamente imprescindibile l’installazione di un sistema d’allarme moderno; con questa definizione ci riferiamo ai sistemi che combinano soluzioni smart con segnalazioni live tramite smartphone ma anche sirene sonore ed eventuali altri interventi possibili. I più moderni e innovativi hanno telecamere in dotazione con visione notturna e sensori di movimento che possono essere settati secondo le esigenze.

La possibilità di ricevere notifiche in tempo reale fa sì che la casa sia al sicuro grazie ad un collegamento diretto; esistono anche servizi con un intervento di vigilanza privata con abbonamenti mensili.

Illuminazione esterna smart e intelligente

Il nemico numero uno della sicurezza domestica è il buio: senza la luce i malintenzionati si muovono nell’ombra con più agilità; ecco perché tra i maggiori deterrenti c’è l’utilizzo di un impianto luminoso esterno.

Se lasciare perennemente la luce accesa è un costo economico poco sostenibile e poco rispettoso dell’ambiente, ci sono altre soluzioni. Si può optare per qualcosa di green, quindi a ricarica solare, oppure puntare su luci che si attivano con un sensore di movimento evitando così sprechi.

Precauzioni aggiuntive

Oltre alle soluzioni tecnologiche e strutturali, esistono abitudini che, se adottate con costanza, diventano veri scudi contro i furti. Evitate di condividere informazioni sui vostri spostamenti sui social. Non lasciate oggetti di valore in bella vista. Attivate sempre il sistema d’allarme, anche per brevi assenze.

Avete contanti o gioielli di particolare valore? Considerate la possibilità di custodirne una parte in cassette di sicurezza presso istituti bancari. Non lasciate troppe tracce in casa della vostra routine o delle vostre abitudini di spesa. A volte, il vero antifurto è la discrezione.

Che si tratti di installare una cassaforte di ultima generazione, progettare un sistema d’allarme completo o integrare soluzioni di design su misura, ogni passo in questa direzione è un investimento sulla serenità che aiuta a proteggere la casa dai furti.