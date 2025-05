Phishing, nuova truffa sfrutta il logo di Autostrade per l’Italia

“Congratulazioni! Puoi vincere un kit di emergenza per auto”. Al solito il messaggio è allettante, ma ancora una volta si tratta di un tentativo di truffa che sfrutta il marchio di Autostrade per l’Italia. Phishing, raggiro che va a pesca di informazioni riservate, spesso il numero della carta di credito o le credenziali di accesso alla banca del malcapitato cliente.

Autostrade per l’Italia informa gli utenti che “è stata recentemente rilevata una campagna di phishing finalizzata al furto di dati sensibili da parte di attori malintenzionati che sfruttano l’immagine e il logo di ASPI per ingannare gli utenti”.

La campagna consiste appunto nell’invio di email ingannevoli che riportano come oggetto “Hai vinto un Kit di emergenza”, ma che in realtà sono truffe. La comunicazione sfrutta il logo di Autostrade e invita gli utenti a partecipare a un sondaggio per ricevere un Kit di emergenza. Alla fine della compilazione, viene proposto il riscatto del premio dietro pagamento delle spese di spedizione di 2 euro, richiedendo l’inserimento di dati personali e della carta di credito su un ulteriore dominio.

Phishing, come difendersi

L’avvertenza è dunque la solita: non inserire i dati personali, non digitare i numeri della carta di credito, perché è un tentativo di truffa. L’iniziativa non è assolutamente collegata ad Autostrade per l’Italia, che invita gli utenti a prestare attenzione, a denunciare eventuali tentativi di frode alle autorità competenti e a segnalarcelo via mail all’indirizzo info@autostrade.it

Ma come riconoscere un tentativo di phishing? Autostrade riporta alcuni semplici accorgimenti da tener presente: l’indirizzo e-mail ufficiale ha sempre come estensione @autostrade.it; se il messaggio è scritto in un linguaggio poco chiaro o con evidenti errori ortografici può indicare che si tratti di tentativo di truffa. Per essere sicuri che il link sia del sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, deve avere come estensione autostrade.it. Prima di cliccarlo, passaci sopra con il cursore e controlla l’URL visualizzato. Se appare sospetto, non aprirlo.