Caro energia, UNC: sì a interventi selettivi, ma subito

Avanti sul caro energia ma con interventi “selettivi”, ha detto oggi il ministro dell’Economia Daniele Franco all’assemblea ABI. Il governo, ha dichiarato, vuole proseguire l’azione di contenimento dell’impatto sul caro energia ma gli interventi saranno «più selettivi» e calibrati sulle condizioni economiche delle famiglie. Secondo il ministro, l’aumento dei prezzi legato all’energia «non sembra destinato a rientrare rapidamente». (fonte: Ansa).

«Si a interventi più selettivi, ma subito!» ha commentato a stretto giro Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

«In questi mesi hanno beneficiato del taglio delle imposte di luce e gas non solo i ceti più abbienti ma anche chi, avendo un contratto a prezzi bloccati nel mercato libero, non aveva subito alcun rialzo e, anzi, si è ritrovato uno sconto insperato in bolletta – prosegue Vignola – Giusto, quindi, selezionare gli interventi, purché si faccia subito, anche per le fatture di questo trimestre e a condizione che si tenga presente che pure il ceto medio ha difficoltà a pagare le fatture di luce e gas. Non vorremmo che in futuro i tagli riguardassero solo le famiglie che beneficiano dei bonus sociali o comunque con Isee bassi».

