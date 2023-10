Energia, esame rinviato per il decreto che doveva prorogare il mercato tutelato

Non c’è il decreto energia nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi. Il provvedimento, spiegano fonti stampa, contiene norme sul rinvio del mercato tutelato dell’energia, incentivi alle rinnovabili e sostegno alle imprese energivore ma l’esame sarebbe stato rinviato alla prossima settimana. La fine del mercato tutelato dell’energia, che secondo le bozze circolate doveva slittare da 6 mesi a un anno, per ora rimane fissato al 10 gennaio 2024.

L’esame del decreto energia, scrivono fonti stampa, sarebbe rinviato alla prossima settimana. Per l’Unione Nazionale Consumatori l’importante è che il mercato tutelato dell’energia venga prorogato “senza se e senza ma”.

«Attendiamo fiduciosi! Non è una settimana in più o in meno quello che ci preoccupa, ma che il mercato tutelato sia prorogato senza se e senza ma, sia per la luce che per il gas, fino al gennaio 2025 – commenta Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – Nelle bozze circolate in questi giorni, infatti, c’era un diverso trattamento ma solo per i clienti vulnerabili, non il rinvio della tutela per tutti».