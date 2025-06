Casa, nasce l’associazione “Famiglie nel Sole”. Firmata una convenzione con UniCredit

Ottenere il rispetto e la dignità delle famiglie: è questo l’obiettivo di Famiglie nel Sole, l’associazione nata ufficialmente ieri e presentata nel corso del convegno “Famiglie: Sicurezza, efficientamento energetico e sostenibilità”, svoltosi presso il Parlamentino Inail a Roma.

Il progetto Famiglie nel Sole

Famiglie nel Sole ATS è costituita dalle associazioni: Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe, Domina (Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico), ANTA (Associazione Nazionale Tutela Ambiente), Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori), La Casa del Consumatore, APS, Federcentri, Assoutenti.

Un progetto che si pone l’obiettivo di “ottenere il rispetto e la dignità delle famiglie, ed il supporto concreto al loro ruolo fondamentale, oggi prezioso per la lotta all’inquinamento ed al degrado dell’ambiente derivanti dall’utilizzo eccessivo dei fossili per la produzione di energia elettrica. Le famiglie in Italia utilizzano il 48% dell’energia elettrica, sono quindi parte rilevante di questo settore”, ha spiegato nel suo intervento Federica Rossi Gasparrini, Presidente di Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe e coordinatrice Famiglie nel Sole.

Secondo Gasparrini “purtroppo, i finanziamenti europei PNRR, che le famiglie concorreranno a pagare, sono destinati in una parte quasi irrilevante alle famiglie. A mancare, quindi, è la cultura di base sul valore economico, sociale produttivo delle famiglie e sul loro valore come sviluppatrici di economia. Superare questo baratro culturale è il nostro obiettivo. Per questo le famiglie chiedono: informazioni chiare, sicure; incentivi PNRR, non decennali; imprese affidabili con cui collaborare; prestiti o mutui a tasso agevolato”.

Nel corso del convegno è stata annunciata anche la firma di una convenzione con UniCredit, per prestiti e mutui a tasso agevolato a favore di soci e simpatizzanti delle associazioni.

Per Giovanni Ferrari, Presidente nazionale Casa del Consumatore “la sigla dell’accordo con UniCredit offre l’opportunità a tutti i nostri associati e simpatizzanti di accedere al credito a condizioni di favore. Fondamentali, già per la nostra prima iniziativa di promozione, sono i piani a induzione, oggi privi di bonus o altre sovvenzioni statali, nonostante il loro impatto sulla riduzione dei consumi di gas e la sicurezza nelle abitazioni”.

Nel corso del Convegno il Presidente di Adiconsum, Carlo De Masi, ha posto l’accento sulla scarsa consapevolezza dei cittadini italiani sulla sicurezza delle proprie case: “questa criticità è emersa con forza durante lo svolgimento di progetti nazionali ed europei ed è stata riportata anche nel nostro ‘Position Paper sulle Case green’. La sicurezza domestica passa sicuramente per l’uso di apparecchiature ad alta efficienza energetica, che riducono i costi in bolletta e migliorano vivibilità e salubrità delle famiglie nelle proprie case, permettendo il raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale. C’è bisogno di una Campagna istituzionale formativa/informativa, con il supporto delle Associazioni, per educare i cittadini”.

Gabriele Melluso, Presidente Assoutenti, ha richiamato l’attenzione sul ruolo del cittadino, che – ha sottolineato – “non può più essere visto come un semplice acquirente passivo di energia. Deve diventare protagonista, un vero prosumer: produttore e consumatore allo stesso tempo. Solo così potremo costruire un sistema energetico equo, sostenibile e accessibile a tutti. Ma per riuscirci, servono politiche che rendano realmente accessibili le rinnovabili e l’efficienza energetica, anche per le famiglie più fragili”.