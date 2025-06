Efficienza energetica nelle abitazioni, domani il convegno a cura dell’ATS Famiglie nel Sole

Il 12 giugno si terrà il convegno dal titolo “Famiglie: Sicurezza – efficientamento energetico – sostenibilità”, presso il Parlamentino Inail di via IV Novembre 144 a Roma. L’evento è organizzato dall’ATS Famiglie nel Sole, un progetto promosso da Assoutenti insieme ad altre associazioni, tra cui Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe, ANTA, Adiconsum, Casa del Consumatore, e Federcentri.

L’evento sarà un’occasione per esplorare le soluzioni innovative per migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica nelle abitazioni, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell’inquinamento domestico. Si affronterà, inoltre, il tema del riutilizzo delle energie rinnovabili e l’adozione del fotovoltaico, con l’obiettivo di rendere le case più ecologiche, sicure e sostenibili.

Il progetto ‘Famiglie nel Sole’

Queste sei Associazioni hanno deciso di unirsi ed impegnarsi nel divulgare informazioni alle famiglie, costituendo la ATS “Famiglie nel Sole”, con un chiaro riferimento alle energie rinnovabili, partendo proprio dal fotovoltaico.

“Le Associazioni – scrive l’ATS Famiglie nel Sole – hanno costituito ‘Famiglie nel Sole’ per proporre soluzioni tecniche innovative, supportate da adeguati strumenti finanziari, e per offrire informazioni, proposte concrete e operative per eliminare dalle abitazioni pericoli e inquinamento derivante dalla combustione del gas nelle cucine, o quantomeno renderlo meno dannoso, grazie ad una ventilazione molto accurata e pertanto più costosa”.

“L’Italia, insieme a Romania e Grecia, – ricordano le associazioni – è la più arretrata delle nazioni europee per inquinamento delle abitazioni, dove ancora si utilizza il gas in cucina, la cui combustione provoca danni alla salute. Nel nostro Paese, nonostante la direttiva europea, il Governo non è ancora intervenuto in merito: è ora di fornire soluzioni e intervenire al più presto”.