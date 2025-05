Case green: come sfruttare al meglio l’energia solare

Il fotovoltaico per la casa consente di sfruttare l’energia del sole per produrre elettricità pulita, ridurre i costi in bolletta e diminuire l’impatto ambientale

Viviamo in un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è diventata una priorità. La crescente consapevolezza dei problemi ambientali e l’impegno a preservare il pianeta sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni, tanto da spingere i governi a scelte obbligate e urgenti e le aziende a cambiare il proprio modo di lavorare per allinearsi alle nuove sfide imposte.

Tutto questo si sta ripercuotendo anche sulle persone comuni, con la sempre maggiore diffusione della scelta di rendere la propria abitazione più efficiente dal punto di vista energetico.

Una delle soluzioni più efficaci e accessibili è l’ impianto fotovoltaico per la casa , un sistema che consente di sfruttare l’energia del sole per produrre elettricità pulita, ridurre i costi in bolletta e diminuire l’impatto ambientale. In questo articolo vogliamo suggerire alcune strategie per ottimizzare il rendimento di un sistema solare domestico, con l’obiettivo di trasformare una semplice casa in una vera green home.

Scelta dell’impianto fotovoltaico giusto

Chi desidera sfruttare al meglio l’energia solare per la propria vita domestica deve prima di tutto scegliere l’impianto fotovoltaico giusto.

Questo significa valutare attentamente le caratteristiche del proprio immobile, in quanto fattori come la superficie del tetto, l’esposizione al sole e l’orientamento sono determinanti per individuare la dimensione e la potenza corretta per un funzionamento 100% efficace.

Il consiglio è quello di optare per un sistema su misura, in grado di tenere conto non solo dei numeri specifici necessari, ma anche dei consumi familiari e delle eventuali possibilità future di ampliamento.

Integrazione di un sistema di accumulo

Un’altra cosa da sapere prima di dotare la propria casa di un impianto fotovoltaico è che, quelli tradizionali, producono energia solo durante il giorno. Per sfruttare al meglio l’energia solare anche la sera o durante i momenti di minore irradiazione, è indispensabile e molto consigliato installare batterie di accumulo.

Questi dispositivi sono progettati per immagazzinare l’energia prodotta e non utilizzata, rendendola disponibile nei momenti di bisogno e aumentando l’autonomia energetica della casa.

Abbinamento con altri sistemi green

C’è un’altra informazione da dover conoscere per riuscire a ottimizzare l’energia solare prodotta da un sistema fotovoltaico. Questo tipo di impianto infatti funziona al meglio quando è installato in una casa ad alta efficienza energetica.

Questo significa che, se l’abitazione non è coibentata adeguatamente, non ha infissi isolanti e non è dotata di sistemi di riscaldamento ecologici, l’impianto non può garantire livelli di efficienza elevati.

È consigliato, inoltre, abbinare solare e termico per l’acqua calda sanitaria, in quanto si va a coprire buona parte del fabbisogno familiare senza spendere di più.

Monitoraggio dei consumi

Per sfruttare al meglio l’energia solare e ridurre ulteriormente le spese domestiche, è fondamentale monitorare in tempo reale la produzione e i consumi energetici, in modo da intervenire tempestivamente per ottimizzare le proprie abitudini.

Lo si può fare utilizzando specifiche app o sistemi di gestione smart. Ad esempio, si può programmare l’accensione degli elettrodomestici più energivori esclusivamente nelle ore di maggiore produzione solare, così da non dover prelevare energia dalla rete. Oppure, si possono sostituire i dispositivi che consumano di più con altri maggiormente efficienti.