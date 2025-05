Help Consumatori, avviso ai lettori: lavori in corso sulla newsletter

A causa di problemi tecnici indipendenti dalla nostra responsabilità il servizio di erogazione della newsletter nei giorni scorsi si è interrotto. I lavori sono in corso, le notizie sono sempre aggiornate online. Grazie ai lettori per il supporto

All’improvviso il cambiamento. La newsletter di Help Consumatori assente dall’indirizzo di posta elettronica. Né in spam, né fuori orario. Dove è finita la newsletter quotidiana di Help Consumatori? È la domanda che ci hanno subito rivolto lettori e lettrici preoccupati per non aver ricevuto questo prezioso strumento di informazione.

Rassicuriamo subito tutti: non siamo spariti. Le notizie sono regolarmente aggiornate sul nostro sito, che continua a coprire gli eventi politici, economici, sociali e culturali di primo piano per i cittadini e i consumatori.

A causa di problemi tecnici indipendenti dalla nostra responsabilità, però, nei giorni scorsi il servizio di erogazione della newsletter si è interrotto.

La redazione tutta si è prontamente mobilitata per superare il problema, che non dipende dalla nostra responsabilità, ma che ha evidentemente creato un disagio non indifferente sia per noi e per il lavoro di informazione che svolgiamo, sia per i lettori che non hanno potuto ricevere un importante strumento di informazione, sempre puntuale nella casella elettronica di prima mattina.

Rassicuriamo i lettori che siamo in via di risoluzione e confidiamo che il servizio riprenda al più presto. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno scritto e che hanno manifestato ancora una volta la loro vicinanza alla testata. Ribadiamo il nostro impegno per un’informazione indipendente, di qualità, dalla parte del cittadino.

La Redazione di Help Consumatori