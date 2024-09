Come migliorare l’efficienza energetica della tua casa partendo dall’ingresso

Desiderate ridurre i consumi domestici e abbattere le bollette, contribuendo allo stesso tempo alla sostenibilità ambientale? Oltre agli interventi classici come l’isolamento delle pareti o l’installazione di pannelli solari, c’è un altro elemento cruciale che può fare la differenza e su cui vi conviene investire: i serramenti e gli infissi, a partire dall’ingresso di casa. I portoni d’ingresso, infatti, contribuiscono a migliorare l’isolamento termico e a ridurre le dispersioni energetiche al pari delle altre opere elencate.

L’importanza dell’isolamento termico all’ingresso

Un ingresso ben isolato è essenziale per evitare la dispersione del calore d’inverno e mantenere la frescura d’estate. Una delle principali cause di spreco energetico, infatti, è l’aria calda o fredda che si disperde a causa di serramenti e portoni poco efficienti: qui entra in gioco la scelta dei materiali migliori per i portoni d’ingresso. I portoni in PVC sono un’opzione sempre più popolare per migliorare l’efficienza energetica della casa. Il PVC, o cloruro di polivinile, è un materiale plastico noto per le sue proprietà isolanti, contribuisce a mantenere costante la temperatura interna, riducendo così il fabbisogno di riscaldamento o climatizzazione. Grazie alla sua bassa conducibilità termica, il PVC crea una barriera efficace tra l’interno della casa e l’esterno, evitando sbalzi di temperatura e riducendo l’umidità. Un altro vantaggio dei portoncini in PVC è la loro capacità di resistere agli agenti atmosferici. A differenza del legno, che può deformarsi o richiedere manutenzione regolare, il PVC non teme le intemperie e garantisce una lunga durata nel tempo senza compromettere l’efficienza energetica. Questo aspetto è particolarmente importante in aree con condizioni climatiche avverse , dove è essenziale mantenere un isolamento costante per tutto l’anno.

Materiali ad alta efficienza per ridurre i consumi energetici

Oltre al PVC, esistono altri materiali ad alta efficienza che possono essere utilizzati per realizzare portoni capaci di migliorare l’efficienza energetica della tua casa. Tra questi, il legno massello, se trattato adeguatamente, è una soluzione naturale e performante. I portoni in legno hanno ottime capacità isolanti, soprattutto quando combinati con tecnologie moderne, come inserti in schiuma poliuretanica o vetro termico, che ne aumentano le prestazioni. Tuttavia, richiedono una manutenzione più accurata rispetto al PVC, per evitare problemi legati all’umidità o all’usura. Un’altra opzione interessante è l’alluminio, particolarmente indicato per chi cerca resistenza e sicurezza. Tuttavia, poiché l’alluminio è un buon conduttore termico, i portoni di questo materiale devono essere dotati di un sistema di taglio termico, ovvero una barriera isolante tra l’interno e l’esterno, per evitare dispersioni di calore. Abbinando l’alluminio a materiali isolanti come il poliuretano, si può ottenere un portone robusto e altamente efficiente.

Indipendentemente dal materiale scelto, va studiata la giusta progettazione. Ad esempio, i portoni d’ingresso in PVC di ultima generazione sono spesso realizzati con doppie o triple guarnizioni per migliorare l’ermeticità e prevenire la formazione di ponti termici. Inoltre, i portoni moderni possono includere vetri termici, che oltre a offrire luminosità, garantiscono un ulteriore isolamento.

Altri interventi per migliorare l’efficienza energetica della casa

Se il portone d’ingresso è un elemento fondamentale per migliorare l’efficienza energetica della tua abitazione, è anche vero che non è l’unico intervento che può fare la differenza. Una casa energeticamente efficiente richiede un approccio integrato, che includa vari accorgimenti. Altrettanto proficua è l’installazione di finestre con doppi o tripli vetri: le finestre, infatti, rappresentano un’altra fonte di dispersione termica. Sostituire i vecchi serramenti con nuovi modelli in PVC o alluminio con taglio termico, dotati di vetri a bassa emissività, aiuta a ridurre ulteriormente i consumi energetici. Anche l’isolamento delle pareti e del tetto gioca un ruolo cruciale nel mantenere una temperatura stabile all’interno dell’abitazione. L’utilizzo di materiali isolanti, come lana di roccia o polistirene espanso, riduce la necessità di riscaldare o raffreddare gli ambienti. Tuttavia, se il vostro budget è limitato o se preferite partire da interventi meno invasivi, cominciare dall’ingresso e dai serramenti è già un ottimo passo verso una casa più efficiente. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC). Questi impianti permettono di ricambiare l’aria all’interno della casa senza aprire le finestre, evitando quindi dispersioni termiche. Molte volte, per garantire un’adeguata aerazione, si tende a lasciare le finestre aperte, con un notevole spreco di energia. La VMC risolve il problema mantenendo sempre un ambiente sano e ventilato.

